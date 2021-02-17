Суд конфисковал имущество экс-главы управления ФТС Кизлыка на сумму более 150 миллионов рублей

Мещанский суд Москвы изъял в пользу государства имущество бывшего начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС России генерал-лейтенанта Александра Кизлыка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

У экс-таможенника и его супруги обнаружились денежные средства, ценности и недвижимость на сумму 153,4 миллиона рублей.

В ходе расследования Генпрокуратура установила, что Кизлык состоял на службе с 1984 года, его жена долгое время не работала, а единственными источниками заработка стали зарплата и преподавательская деятельность. С 2001 по 2009 год семья заработала в совокупности 34,7 миллиона рублей.

По версии следствия, генерал-лейтенант и его подельники помогали уйти от ответственности контрабандистам. При обыске у Кизлыка были изъяты золотые слитки, драгоценности и часы, а также 600 тысяч евро и 600 тысяч рублей.

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