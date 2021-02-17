В России выбрана лучшая собака-спасатель: десятки раз принимала участие в поисках

Рассказ об Акае, который стал собакой-спасателем года. Видео © LIFE

В России состоялся ежегодный конкурс, на котором выбирают лучшую служебную собаку-спасателя. В этом году победителем стал пёс породы бордер-колли по кличке Акай из Калининграда. Подробнее о героическом животном Лайфу рассказал его хозяин, начальник ПСО ГУ МЧС России по Калининградской области Александр Александров.

"Работает он с тех пор, как был щенком, эта собака получена в нашем отряде, и его родители тоже работают в поисково-спасательном отряде", — отметил Александр.

Конкурс проходит по результатам поисков, по количеству применения служебных собак. То есть учитывается эффективность животного-спасателя на службе. У Акая за год уже более 30 поисков пострадавших.

Один из самых ярких моментов — обнаружение потерявшейся в лесу женщины с маленьким ребёнком. Собака помогла поставить точку в работе, которая велась двое суток.

"Каждая такая собака живёт у своего кинолога дома, на работу они приезжают вместе со своим кинологом, уезжают тоже вместе с ним. Для наших собак работа — это любимое занятие. Все собаки любят её, потому что вся работа выстраивается через игру. У нас жёсткости нет, мы не применяем ни механику, ни другие раздражители, только игра. Мы договариваемся со своими собаками, и они любят работу", — говорит кинолог.

А лучшей собакой-терапевтом России ранее признали петербургского пса Лукаса XIII Великолепного.

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