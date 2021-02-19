Жительницу Сочи смыло с волнореза в море в День всех влюблённых, её не нашли до сих пор
Свидетельницей трагедии стала сестра пропавшей.
Пропавшая Нина Б. Фото © Соцсети
Спасатели в Сочи ищут местную жительницу, которую волна смыла с волнореза. Инцидент произошёл во время шторма ночью 14 февраля, когда 46-летняя Нина Б. находилась на пляже "Чайка" в районе санатория "Южное Взморье".
Как рассказал Лайфу источник в экстренных службах, поиски местной жительницы были осложнены плохими погодными условиями, из-за чего их начали лишь 18 февраля. Пока что спасатели обследовали береговую линию в районе ЧП. С заявлением о пропаже женщины к спасателям обратилась её сестра.
"В ту ночь мы с Ниной пошли выгулять собаку и в какой-то момент разделились. Сестра пошла с псом на волнорез, а потом резко пропала из виду. Я поняла, что её смыло волной, и вызвала сотрудников МЧС", — рассказала сестра пропавшей изданию "Кубанские Новости".
Ранее Лайф рассказывал, как в Сочи двух подростков унесло в море сильным течением, когда они пытались перейти реку Псезуапсе в районе Лазаревского. В ходе их поисков тогда МЧС пришлось задействовать авиацию.
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