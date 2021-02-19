МИД Украины попросит Евросоюз о новых санкциях в отношении России
23 февраля Генассамблея ООН рассмотрит вопрос о ситуации в Крыму.
Фото © Zuma / ТАСС
Министерство иностранных дел Украины намерено обратиться в Евросоюз с просьбой применения новых ограничительных мер в отношении России. Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
"В прошлом году я призвал Европейский союз применить механизм санкционных ответов на нарушения прав человека в Автономной Республике Крым. Мы будем последовательно настаивать на том, что санкции должны быть внедрены за такие нарушения прав человека. Уже сегодня я подпишу эти документы, и мы обратимся к Европейскому союзу с такой просьбой", — цитирует ТАСС слова дипломата.
Кулеба добавил, что вопрос о ситуации в Крыму рассмотрят на заседании Генеральной ассамблеи ООН 23 февраля. Там будет представлен доклад о положении в Донбассе и на Крымском полуострове.
А ранее на Украине решили достроить дамбу, чтобы окончательно перекрыть воду Крыму. Там отметили, что её возведение максимально исключит попадание воды на полуостров и поможет улучшить мелиорацию южных районов Херсонской области.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
Выбор редакции
Порошенко купил украинский телеканал "Прямой" и пригрозил Зеленскому судьбой Януковича
Движение по Крымскому мосту впервые перекрыли из-за снегопада, авто застряли в пробках — видео
Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о новых санкциях против "Северного потока — 2"
"Это что за покемон?" В Приморье обнаружили неизвестное науке животное — видео
Почти все подшофе: Голубкина показала редкое фото с Высоцким и Мироновым
Комментариев: 0