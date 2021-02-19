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МИД Украины попросит Евросоюз о новых санкциях в отношении России

23 февраля Генассамблея ООН рассмотрит вопрос о ситуации в Крыму.

19 февраля 2021, 09:32
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

Министерство иностранных дел Украины намерено обратиться в Евросоюз с просьбой применения новых ограничительных мер в отношении России. Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

"В прошлом году я призвал Европейский союз применить механизм санкционных ответов на нарушения прав человека в Автономной Республике Крым. Мы будем последовательно настаивать на том, что санкции должны быть внедрены за такие нарушения прав человека. Уже сегодня я подпишу эти документы, и мы обратимся к Европейскому союзу с такой просьбой", — цитирует ТАСС слова дипломата.

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Кулеба добавил, что вопрос о ситуации в Крыму рассмотрят на заседании Генеральной ассамблеи ООН 23 февраля. Там будет представлен доклад о положении в Донбассе и на Крымском полуострове.

А ранее на Украине решили достроить дамбу, чтобы окончательно перекрыть воду Крыму. Там отметили, что её возведение максимально исключит попадание воды на полуостров и поможет улучшить мелиорацию южных районов Херсонской области.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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