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В Росавиации не подтвердили возобновление чартерных рейсов на курорты Египта

Ранее о договорённости сообщили в Министерстве гражданской авиации африканской страны.

19 февраля 2021, 09:19

Фото © Pixabay

В Росавиации не подтвердили возобновление чартерных рейсов в курортные города Египта Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Об этом заявили в пресс-службе агентства.

"Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полётов в курортные города Египта", — говорится в сообщении.

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Ранее о возобновлении чартерного авиасообщения между городами РФ и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады сообщали СМИ со ссылкой на Министерство гражданской авиации Египта.

Напомним, авиасообщение с Шарм-эль-Шейхом и Хургадой было прекращено в 2015 году после авиакатастрофы над Синайским полуостровом. Самолёт компании "Когалымавиа" с 217 пассажирами и семью членами экипажа на борту потерпел крушение. Никто не выжил. В России признали случившееся терактом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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