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Дипломаты из Испании и Белоруссии привились "Спутником V"

В дипмиссии европейского королевства не уточнили, вакцинировался ли сам посол.

19 февраля 2021, 09:05
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Сотрудники Посольства Испании откликнулись на предложение МИД РФ вакцинироваться от коронавируса "Спутником V". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

"Посольство получило приглашение МИД РФ, и несколько сотрудников прошли вакцинацию", — сообщили агентству.

В дипмиссии не уточнили, сделал ли прививку сам посол, подчеркнув, что это частная информация, которая не подлежит разглашению. Вакцинацию также прошли некоторые сотрудники посольства Белоруссии в Москве, рассказали агентству в диппредставительстве.

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Прививку "Спутником V" получил и посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад. Об этом он сам сообщил в интервью РИА "Новости".

"Лично я и мои сотрудники уже привились, это произошло в прошлый четверг. Никаких жалоб у меня не было, чувствую себя очень хорошо", — заявил дипломат.

Ранее Лайф рассказывал, что МИД РФ предложил привиться от ковида всем иностранным дипломатам, на что в дипмиссиях отреагировали по-разному.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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