Дипломаты из Испании и Белоруссии привились "Спутником V"
В дипмиссии европейского королевства не уточнили, вакцинировался ли сам посол.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Сотрудники Посольства Испании откликнулись на предложение МИД РФ вакцинироваться от коронавируса "Спутником V". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.
"Посольство получило приглашение МИД РФ, и несколько сотрудников прошли вакцинацию", — сообщили агентству.
В дипмиссии не уточнили, сделал ли прививку сам посол, подчеркнув, что это частная информация, которая не подлежит разглашению. Вакцинацию также прошли некоторые сотрудники посольства Белоруссии в Москве, рассказали агентству в диппредставительстве.
Прививку "Спутником V" получил и посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад. Об этом он сам сообщил в интервью РИА "Новости".
"Лично я и мои сотрудники уже привились, это произошло в прошлый четверг. Никаких жалоб у меня не было, чувствую себя очень хорошо", — заявил дипломат.
Ранее Лайф рассказывал, что МИД РФ предложил привиться от ковида всем иностранным дипломатам, на что в дипмиссиях отреагировали по-разному.
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