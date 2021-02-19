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СМИ: МИД РФ предложил привиться от ковида всем иностранным дипломатам

В посольствах стран, где разрешён "Спутник V", выразили желание получить вакцину.

19 февраля 2021, 05:22

Фото © ТАСС / EPA

Министерство иностранных дел России предложило всем иностранным дипломатам, работающим в РФ, а также членам их семей пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на сотрудников нескольких посольств. Эту информацию изданию подтвердили и в министерстве.

"Поскольку речь идёт о быстро распространяющемся и представляющем угрозу для всех категорий граждан заболевании, приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в РФ", — сообщил газете собеседник в ведомстве.

Отмечается, что во многих государствах распространена практика приглашения дипломатического корпуса к вакцине. Успешная борьба с эпидемией требует широкого охвата всех людей, находящихся в стране.

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В дипмиссиях по-разному отреагировали на приглашение. Так, дипломаты из стран, где к использованию разрешена российская вакцина "Спутник V", приняли предложение привиться, а в посольствах западных государств реакция была не такой однозначной. Например, как сообщили газете в диппредставительстве США, посол Джон Салливан не будет делать прививку российским препаратом, так как "не хотел бы принимать дозу "Спутника V", которая предназначена для гражданина России".

Ранее Лайф рассказывал о создании версии вакцины "Спутник V", которую можно закапывать в нос.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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