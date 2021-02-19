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Профессор центра Гамалеи Бутенко спрогнозировал развитие ситуации с коронавирусом весной

По словам специалиста, сезонность не влияет на динамику эпидемии.

19 февраля 2021, 00:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Приход весны может спровоцировать рост заболеваемости CoViD-19, но не из-за тёплой погоды, а в силу увеличения социальной активности населения. Такое мнение выразил вирусолог Национального исследовательского центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

По словам профессора, с наступлением хорошей погоды люди начнут больше гулять, общаться — а следовательно, передавать инфекцию. Специалист добавил, что сезонность не играет роли в динамике эпидемического процесса, и привёл в пример жаркие страны — Индию и Бразилию.

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"Вирус передаётся непосредственно от больного человека здоровому при близком контакте, при разговоре, при чиханье, при кашле, поэтому это всесезонное заболевание, я так думаю", — сказал Бутенко в интервью радио Sputnik.

Вирусолог подчеркнул, что сейчас идёт снижение заболеваемости, но расслабляться рано, пока не наступит стабильное улучшение. Для этого необходимы два фактора — формирование естественного иммунитета у переболевших и вакцинация. Процент иммунизации населения должен достичь 60–70%. Третий пункт — это соблюдение всех санитарных правил.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что выявленные за рубежом мутации коронавируса в РФ не распространяются.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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