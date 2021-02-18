"Спутник V" и западная пресса: как реагируют Европа и Америка на русский прорыв

Почему западные СМИ сравнивают успех вакцины с запуском первого спутника и вспоминают 1957 год.

Российская вакцина "Спутник V" продолжает распространяться по миру как средство борьбы с пандемией коронавируса, оставаясь в фокусе внимания европейских и американских медиа. Так, The Washington Post пишет, что работающие за рубежом американские дипломаты выразили неудовлетворение тем, как распределяются вакцины против коронавируса. Поэтому им приходится договариваться в том числе и с российскими производителями.

— Сотрудники Госдепартамента, работающие в России, обратились к правительству с просьбой о получении вакцины "Спутник V" российского производства после того, как Вашингтон не смог обеспечить доставку вакцины американского производства в ближайшем будущем, — пишет издание.

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При этом в целом отношение к вакцине настороженное, так, CNN сетует на то, что протесты в Москве и осуждение действий властей по их подавлению, с которым выступили представители США, Франции, Англии, Канады и многих других стран, не смогли помешать странам Латинской Америки активно закупать российскую вакцину.

— Хотя Латинская Америка исторически считается геополитическим "задним двором" Вашингтона, она всё чаще обращается к Москве за помощью в борьбе с пандемией. Шесть стран региона — Аргентина, Боливия, Мексика, Никарагуа, Парагвай и Венесуэла — разрешили использование вакцины "Спутник V". Другие — рассматривают запросы на разрешение, учитывая глобальную нехватку доступных вакцин, — отмечает CNN, в качестве примера приводя решение Колумбии — ближайшего регионального союзника Америки — закупить эту российскую вакцину.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Старом Свете, так, шведское издание Dagens Industri призывает европейские страны пересмотреть своё отношение к российской вакцине. Несмотря на политические разногласия ЕС с Россией, по мнению издания, вакцина "Спутник V" является качественным препаратом, способным остановить распространение коронавируса.

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— Мы должны продолжать торговлю с Россией, в особенности если она предлагает нечто настолько важное, как вакцина, которая требовалась нам ещё вчера. Нельзя отвергать "Спутник V" только потому, что вакцина производится в этой стране. Как и технологии 5G в телекоммуникационном секторе, успехи в создании вакцин нужно рассматривать в фокусе прогресса всего человечества вне зависимости от того, какая страна за ним стоит. Да, вероятно, возможность продавать "Спутник V" Брюсселю станет для Москвы большой репутационной победой. Но сейчас не время пестовать свою гордость, — пишет Фрида Валлнор в Dagens Industri.

С ней солидарен и израильский эпидемиолог Манфред Грин, чьё мнение приводит португальское издание Visao. На вопрос журналиста, есть ли причины отказаться от "Спутника V", учёный отвечает, что никаких оснований для этого нет.

— Нет никаких причин (не использовать "Спутник V". — Прим. Лайфа). Конечно, это должно соответствовать правилам и быть одобрено регулирующими органами, но мы не должны забывать, что русские имеют большой опыт в производстве вакцин, они выпускают их для своего населения в течение длительного времени. Известно, что они используют технологию, аналогичную AstraZeneca, и поэтому её следует рассмотреть как один из вариантов. Нет причин отказываться от вакцины только потому, что она произведена в России, — говорит Манфред Грин.

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Стоит отметить, что, несмотря на позитивный и в целом логичный настрой западноевропейских СМИ к российской вакцине, вопросы, которые ставят журналисты, — не медицинского, а политического характера. Так, французское издание L'Opinion пытается определить, сможет ли "Спутник V" вызвать раздор между Востоком и Западом?

— Я так не думаю, — отвечает источник из фракции "Обновлённая Европа". — После всех этих провокаций, конечно, есть некое сомнение, особенно в связи с делом Навального. Но все дискуссии в группе неизменно заканчиваются необходимостью придерживаться рационального мышления и использовать все возможности для улучшения ситуации в санитарном плане. С этим согласны даже сторонники, не согласные с политикой России, — пишет издание.

Местами можно встретить и сожаление по поводу того, что западные политики не сумели договориться с Москвой и теряют драгоценное время. Немецкое издание Berliner Zeitung пишет, что Европа уже опоздала, так как долго выторговывала себе политические преференции, и что очередь уже заняли страны Латинской Америки.

— Европа, видимо, уже опоздала. Другие страны уже стоят в очереди. Например, один латиноамериканец написал в "Твиттере" в ответ на твит политика в области здравоохранения Карла Лаутербаха: "Вчера вы сказали, что "Спутник V" был "Ладой" среди вакцин. Я бы лучше назвал его "Фольксвагеном" в лучшем смысле этого слова. Легче производить, легче торговать с точки зрения логистики, и они доступны по цене. Это то, что нужно Латинской Америке, там, где я живу". Судя по всему, заявление России о том, что "Спутник V" является "вакциной для всего мира", сбылось, по крайней мере, в большей части мира. В то время как Европа обсуждает отказ от заказа вакцин, около 20 стран уже одобрили российскую вакцину в начале февраля 2021 года, в том числе Аргентина, Боливия, Уругвай, Венесуэла, Мексика, Алжир, Гвинея, Иран, Венгрия, Сербия и Палестина, — написал журналист Berliner Zeitung.

В Восточной и Северной Европе ситуация обстоит схожим образом, несмотря на отсутствие официальной регистрации, настрой к вакцине позитивный, так финское СМИ Ilta-Sanomat приводит пример финнов, которые уже привились российской вакциной. Как пишет издание, сначала люди скептически относились к препарату, но после того, как их знакомые возвращались из России, сделав там прививку, тоже решали последовать их примеру. А чешское издание Parlamentni listy прямо задалось вопросом: "Лучше умереть с США, чем жить с Россией?", намекая на то, что ничего плохого в русской вакцине нет и не нужно связывать пропагандистские представления о России и русских с реальностью.

— Россию не нужно реабилитировать. Перед кем, перед чем и для чего? Здравомыслящие знают, что Россия — великая держава, которая защищает свои интересы, как другие великие державы защищают их, — приводит издание слова бывшего члена Парламентской ассамблеи Совета Европы от Чехии Анны Чурдовой.

Однако наиболее точно уровень воздействия "Спутника V" на западный мир описала польская газета Interia. Как пишет издание, "Спутник V" стал одним из самых ярких прорывов России на Западе, и прямо сравнивает вакцину с первым космическим аппаратом.

— В нынешней неразберихе с вакцинами можно быть уверенным в одном: в 1957-м или 2020–2021 годах "Спутники" останутся свидетельством истинного суверенитета. На этот раз речь идёт об обеспечении санитарной безопасности граждан. Этого требует двадцать первый век — политика должна строиться на адекватной основе. В течение нескольких месяцев французы рвали себе волосы и краснели от стыда за то, что не их авторитетный Институт Пастера произвёл одну из первых вакцин, — подчёркивает Interia.

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