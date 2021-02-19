"Ты бесишь меня, Остин": Земфира выпустила клип по мотивам популярной мобильной игры

Певица Земфира опубликовала на своём YouTube-канале новый клип. Композиция называется "Остин", а видеоряд в ней построен на сюжете популярной мобильной игры Homescapes. Главный герой — дворецкий, который восстанавливает фамильный особняк.

Кроме того, исполнительница обнулила свой аккаунт в "Инстаграме", на который подписано 555 тысяч человек. Пользователям видны всего две публикации, обе выложены менее суток назад.

Напомним, что головоломка для мобильных устройств Homescapes была разработана студией Playrix в 2017 году. Игровой процесс строится из двух частей: решения загадок и сюжетной части, которая открывается постепенно. За первую неделю после выпуска Homescapes скачали 7 миллионов игроков.

Напомним, что в начале февраля Земфира выпустила первый за пять лет музыкальный клип. Главная героиня ролика на композицию "Злой человек" — её подруга Рената Литвинова. Предыдущее музыкальное видео было снято в 2016 году на песню "Возвращайся домой".

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