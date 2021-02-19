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"Ты бесишь меня, Остин": Земфира выпустила клип по мотивам популярной мобильной игры

Главный герой ролика — дворецкий, который приглядывает за фамильным особняком хозяев.

19 февраля 2021, 09:09

Певица Земфира опубликовала на своём YouTube-канале новый клип. Композиция называется "Остин", а видеоряд в ней построен на сюжете популярной мобильной игры Homescapes. Главный герой — дворецкий, который восстанавливает фамильный особняк.

Кроме того, исполнительница обнулила свой аккаунт в "Инстаграме", на который подписано 555 тысяч человек. Пользователям видны всего две публикации, обе выложены менее суток назад.

"Очень сложно любить взаймы". Земфира выпустила песню впервые за полтора года

"Очень сложно любить взаймы". Земфира выпустила песню впервые за полтора года

Напомним, что головоломка для мобильных устройств Homescapes была разработана студией Playrix в 2017 году. Игровой процесс строится из двух частей: решения загадок и сюжетной части, которая открывается постепенно. За первую неделю после выпуска Homescapes скачали 7 миллионов игроков.

Напомним, что в начале февраля Земфира выпустила первый за пять лет музыкальный клип. Главная героиня ролика на композицию "Злой человек" — её подруга Рената Литвинова. Предыдущее музыкальное видео было снято в 2016 году на песню "Возвращайся домой".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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