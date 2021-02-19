"Может в корне перевернуть науку": космический эксперт назвал прорывной миссию марсохода Perseverance
Ранее "Роскосмос" поздравил NASA с успешной посадкой ровера на Красную планету.
Фото © Twitter / "Роскосмос"
Заместитель гендиректора по международному сотрудничеству госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев поздравил команду NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс. Эксперт в космической области Александр Железняков в беседе с Лайфом назвал миссию марсохода прорывной.
Заместитель гендиректора по международному сотрудничеству С. Савельев:— РОСКОСМОС (@roscosmos) February 19, 2021
«От лица руководства Роскосмоса поздравляю команду @NASA, а также @NASAJPL с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс!
Желаю всем вам удачи и в полной мере выполнить программу научных исследований!» pic.twitter.com/OitzD7L6BX
"Каждый новый полёт на Марс — это новый очередной шаг в изучении этой планеты. Любая информация, которую удаётся получить в подобных миссиях, очень и очень интересна. В отношении прорывных технологий, которые могут быть во время этой американской экспедиции, наверное, самое интересное — это первое использование вертолёта в атмосфере Марса. Помимо самого марсохода на его борту находится геликоптер, который будет изучать Марс, совершая полёты над его поверхностью. Такого ещё никогда не было, и это очень интересно", — сказал Железняков.
По словам эксперта, именно эта технология будет самой прорывной и инновационной. Кроме того, информация, которую соберёт оборудование марсохода, может принести много новых открытий, которые даже трудно прогнозировать. Железняков отметил, что это очень прогрессивная миссия, и выразил надежду, что роверу удастся узнать, есть ли на Марсе признаки жизни. Вся эта информация, уточнил специалист, либо может в корне перевернуть науку, либо подтвердить все предыдущие предположения относительно Красной планеты.
"Технически очень сложно летать в атмосфере Марса, потому что она очень разрежена. Если сравнивать с плотностью земной атмосферы, то это где-то 2% всего. Совершать полёты в такой атмосфере сложно, а ещё, учитывая, что это всё происходит в миллионах километров от нас и в автоматическом режиме, это приносит дополнительные сложности", — добавил Железняков.
Ранее NASA показало первые снимки поверхности Марса, сделанные аппаратом Perseverance, который совершил посадку на Красную планету несколько часов назад.
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