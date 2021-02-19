NASA показало первые фото Марса с аппарата Perseverance

NASA показало первые снимки поверхности Марса, сделанные аппаратом Perseverance, который совершил посадку на Красную планету несколько часов назад.

Фото © NASA

Фото © NASA

Тем временем президент США Джо Байден поздравил NASA с успешной посадкой. Об этом сообщил на брифинге временно исполняющий обязанности главы космического ведомства Стив Юрчик.

"Первым делом он сказал: "Поздравляю, мужик!" Он также сказал, что хотел бы лично поздравить команду", — отметил Юрчик.

Perseverance доставил на Марс оборудование, которое может пригодиться при следующих запусках. Это вертолёт для полётов над поверхностью, представляющий собой экспериментальный проект, который в случае успешных испытаний будет использоваться для наблюдения за миссией и разведки новых мест возможной посадки.

After 203 days and 300 million miles, our @NASAPersevere landed on Mars at 3:55 p.m. EST on Feb. 18. After spending some time checking out its systems, it'll be rolling across the Red Planet, looking for signs of ancient Martian life. https://t.co/3Tr7doXdJS pic.twitter.com/FhwoXz5l4n — NASA (@NASA) February 19, 2021

Повреждений при спуске на Красную планету у аппарата не зафиксировано, он "в отличной форме", отметил заместитель руководителя программы полёта Мэтт Уоллес. Все системы работают как положено. Куратор запуска Аллен Чен добавил, что ровер совершил посадку в заданной точке, автоматизированные системы определили наиболее ровную поверхность.

Авторы