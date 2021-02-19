Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

NASA показало первые фото Марса с аппарата Perseverance

Посадка прошла без повреждений, марсоход находится "в отличной форме", отметили в космическом управлении.

19 февраля 2021, 01:43

Фото © Twitter / NASA

NASA показало первые снимки поверхности Марса, сделанные аппаратом Perseverance, который совершил посадку на Красную планету несколько часов назад.

Фото © NASA

Фото © NASA

Фото © NASA

Фото © NASA

Тем временем президент США Джо Байден поздравил NASA с успешной посадкой. Об этом сообщил на брифинге временно исполняющий обязанности главы космического ведомства Стив Юрчик.

"Первым делом он сказал: "Поздравляю, мужик!" Он также сказал, что хотел бы лично поздравить команду", — отметил Юрчик.

Ровер Perseverance совершил посадку на Марс — видео

Ровер Perseverance совершил посадку на Марс — видео

Perseverance доставил на Марс оборудование, которое может пригодиться при следующих запусках. Это вертолёт для полётов над поверхностью, представляющий собой экспериментальный проект, который в случае успешных испытаний будет использоваться для наблюдения за миссией и разведки новых мест возможной посадки.

Повреждений при спуске на Красную планету у аппарата не зафиксировано, он "в отличной форме", отметил заместитель руководителя программы полёта Мэтт Уоллес. Все системы работают как положено. Куратор запуска Аллен Чен добавил, что ровер совершил посадку в заданной точке, автоматизированные системы определили наиболее ровную поверхность.

Ранее учёные обнаружили микроорганизмы, которые смогут выжить на Марсе.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Ровер Perseverance совершил посадку на Марс — видео

вчера в 20:59

Усталый марсоход Curiosity отправил на Землю свои селфи. К нему летит подмога

14 ноября, 15:17

Дерзкое ограбление средь бела дня: в Новосибирске у мужчины отняли пакет с 15 миллионами рублей — видео

сегодня в 02:43

Эксперт объяснил, как не попасться на уловки банков при оформлении ипотеки

сегодня в 02:33

"Смертельный квартет": доктор Мясников предупредил об опасности продуктов белого цвета

сегодня в 02:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1