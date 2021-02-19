Звезда фильмов "Ты у меня одна" и "Всё будет хорошо" Горонок попал в больницу после ссоры с женой за ужином

Известный актёр Марк Горонок попал в больницу. Об этом рассказала его супруга Анна "Вечерней Москве".

Звезде российского кино потребовалась помощь врачей после скандала с супругой за ужином в ресторане. Пара поссорилась, когда зашла речь о бывшей девушке артиста.

"Мы шли спокойно поужинать, но моя обида взяла верх, и я подняла эту неприятную тему за столом. А он сразу вспылил, ему стало плохо, у него поднялось давление", — рассказала Анна.

Горонок находится в больнице, у него диагностировали гипертонический криз. Состояние актёра стабильное.

Сама Анна не считает себя виновной в произошедшем и собирается подать на развод. По словам женщины, все семь лет муж изменял ей, а в последнее время отношения совсем разладились.

Законная супруга рассказала Пятому каналу предысторию конфликта. Ей позвонила очередная любовница Марка и наговорила неприятных вещей, якобы Анна не помогала артисту, когда он попал в аварию и получил тяжёлые травмы, хотя именно она организовала сбор средств на его лечение.

"Мы поставили все точки. Расстались. Ну он такой человек. Очень общительный, любвеобильный. Его поступки никуда не вычеркнуть из моей памяти. Поэтому принято решение расстаться, разводиться", — заключила женщина.

Напомним, Горонок разбился в ДТП в сентябре 2011 года. Он перенёс несколько серьёзных операций и восстанавливался не один месяц.

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