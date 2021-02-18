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Ровер Perseverance совершил посадку на Марс — видео

Аппарат уже показал первое фото поверхности Красной планеты.

18 февраля 2021, 20:59

Ровер Perseverance совершил посадку на Марс. Видео © NASA

Американский ровер Perseverance совершил посадку на Марс. Об этом сообщает NASA.

Аппарат приземлился в кратере Езеро в 23:55 мск.

"Подтверждаем, Perseverance совершил посадку на Марс… Зонд передаёт сигнал", — отметили в центре управления полётами.

Первое фото марсохода. Фото © NASA

Первое фото марсохода. Фото © NASA

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Perseverance (в переводе с английского "настойчивость") был запущен к Красной планете 30 июля 2020 года в рамках миссии NASA "Марс-2020". Он имеет семь научных инструментов для изучения поверхности планеты, несколько камер для съёмки и два микрофона для записи звука. Также ровер укомплектован отдельным вертолётным дроном Ingenuity, который должен помочь ему обнаруживать новые локации для изучения.

Ранее учёные обнаружили микроорганизмы, которые смогут выжить на Марсе.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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