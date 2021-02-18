Ровер Perseverance совершил посадку на Марс — видео
Аппарат уже показал первое фото поверхности Красной планеты.
Ровер Perseverance совершил посадку на Марс. Видео © NASA
Американский ровер Perseverance совершил посадку на Марс. Об этом сообщает NASA.
Аппарат приземлился в кратере Езеро в 23:55 мск.
"Подтверждаем, Perseverance совершил посадку на Марс… Зонд передаёт сигнал", — отметили в центре управления полётами.
Первое фото марсохода. Фото © NASA
Perseverance (в переводе с английского "настойчивость") был запущен к Красной планете 30 июля 2020 года в рамках миссии NASA "Марс-2020". Он имеет семь научных инструментов для изучения поверхности планеты, несколько камер для съёмки и два микрофона для записи звука. Также ровер укомплектован отдельным вертолётным дроном Ingenuity, который должен помочь ему обнаруживать новые локации для изучения.
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