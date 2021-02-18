Ровер Perseverance совершил посадку на Марс — видео

Perseverance (в переводе с английского "настойчивость") был запущен к Красной планете 30 июля 2020 года в рамках миссии NASA "Марс-2020". Он имеет семь научных инструментов для изучения поверхности планеты, несколько камер для съёмки и два микрофона для записи звука. Также ровер укомплектован отдельным вертолётным дроном Ingenuity, который должен помочь ему обнаруживать новые локации для изучения.