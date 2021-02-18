Порошенко купил украинский телеканал "Прямой" и пригрозил Зеленскому судьбой Януковича
Политик признался, что заплатил "большие деньги".
Фото © ТАСС / EPA
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что купил телеканал "Прямой" у экс-депутата Верховной рады Владимира Макеенко.
По словам политика, Макеенко позвонил ему утром в четверг, попросил финансовой помощи и сказал, что нужно совместно защищать канал.
"Я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность, — и два часа назад в государственном реестре конечным бенефициарным владельцем "Прямого канала" стала Prime Assets Capital, структура, которая на 100 процентов принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу", — сказал экс-лидер Украины в эфире уже своего телеканала.
Также он в преддверии заседания СНБО обратился к своему преемнику на посту главы Незалежной Владимиру Зеленскому.
"Владимир Александрович, завтра на Совете национальной безопасности и обороны можно вводить санкции против "террориста" Порошенко, но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть "5-й канал", — заявил Порошенко, отметив, что будет делать всё, чтобы "защитить свободу слова".
Ранее Лайф сообщал, что украинские телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK прекратили вещание после санкций Зеленского. Сам он объяснил это "борьбой с пропагандой".
Лента новостей
Следственный комитет удалил поздравительное видео, где пригрозил подросткам тюрьмой
сегодня в 20:39
"В слезах молила спустить меня вниз": биатлонистка Павлова жёстко раскритиковала выбор места для подготовки к чемпионату мира
сегодня в 20:31
Росфинмониторинг зафиксировал попытки отмыть 34 миллиарда рублей под видом борьбы с пандемией
сегодня в 20:11
Выбор редакции
Порошенко предрекли пост премьер-министра Украины
Школьницу из Киева затравили в Сети и внесли в "Миротворец" за видео в TikTok с критикой мовы
"Спутник V" и западная пресса: как реагируют Европа и Америка на русский прорыв
Роспотребнадзор: Выявленные за рубежом мутации коронавируса в РФ не распространяются
В США 23 человека скончались после прививки от коронавируса
Комментариев: 0