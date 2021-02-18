Порошенко купил украинский телеканал "Прямой" и пригрозил Зеленскому судьбой Януковича

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что купил телеканал "Прямой" у экс-депутата Верховной рады Владимира Макеенко.

По словам политика, Макеенко позвонил ему утром в четверг, попросил финансовой помощи и сказал, что нужно совместно защищать канал.

"Я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность, — и два часа назад в государственном реестре конечным бенефициарным владельцем "Прямого канала" стала Prime Assets Capital, структура, которая на 100 процентов принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу", — сказал экс-лидер Украины в эфире уже своего телеканала.

Также он в преддверии заседания СНБО обратился к своему преемнику на посту главы Незалежной Владимиру Зеленскому.

"Владимир Александрович, завтра на Совете национальной безопасности и обороны можно вводить санкции против "террориста" Порошенко, но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил Янукович, который так пытался закрыть "5-й канал", — заявил Порошенко, отметив, что будет делать всё, чтобы "защитить свободу слова".

Авторы