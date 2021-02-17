"Спустя семь лет Майдан разделяет нашу страну": Янукович назвал виновников бед Донбасса

Бывший президент Украины Виктор Янукович назвал виновных в войне в Донбассе. Заявление политика опубликовал в "Фейсбуке" его адвокат Виталий Сердюк.

17 февраля Верховная Рада приняла постановление о так называемой "революции достоинства" — событиях евромайдана в Киеве в 2014 году, и назвала их "ключевыми в строении украинского государства".

"С учётом событий последних семи лет в истории Украины, подобная формулировка звучит издевательски. Спустя семь лет Майдан продолжает разделять нашу страну. Действия прежней и нынешней власти подогревают и углубляют разделение нашего государства", — подчеркнул Янукович.

По словам экс-президента Украины, в том, что происходит сейчас в Донбассе, виновны лидеры евромайдана — Пётр Порошенко, Арсений Яценюк и Александр Турчинов.

Янукович заключил, что результатами событий 2014 года стали десятки тысяч сломанных судеб, и те, кто причастен к этому, должны понести самое суровое наказание.

Ранее на Украине решили достроить дамбу, чтобы окончательно перекрыть воду Крыму.

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