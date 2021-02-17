Россиян предупредили о возможном росте цен на непродовольственные товары

Федеральные ретейлеры предупредили о возможном росте цен на непродовольственные товары. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Эксперты поясняют, что к подорожанию может привести повышение стоимости контейнерных перевозок из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Так, доставка одного сорокафутового контейнера в дальневосточные российские порты из Шанхая в начале октября стоила 2,7 тысячи долларов, а в конце января уже 13,3 тысячи. То есть цена транспортировки выросла в пять раз. Минпромторг учёл новые данные при анализе динамики цен, сообщили в пресс-службе ведомства.

Розничные продавцы имеют запасы на складах, но через пару месяцев они закончатся, отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. Эксперт полагает, что после этого можно ждать повышения цен на импортную электронику и бытовую технику на 10–20%. В свою очередь, одежда, обувь и игрушки подорожают меньше — на 5–7%.

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