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Россиян предупредили о возможном росте цен на непродовольственные товары

Причина этого кроется в повышении стоимости контейнерных перевозок из Китая и Юго-Восточной Азии.

17 февраля 2021, 22:53
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Федеральные ретейлеры предупредили о возможном росте цен на непродовольственные товары. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Эксперты поясняют, что к подорожанию может привести повышение стоимости контейнерных перевозок из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Так, доставка одного сорокафутового контейнера в дальневосточные российские порты из Шанхая в начале октября стоила 2,7 тысячи долларов, а в конце января уже 13,3 тысячи. То есть цена транспортировки выросла в пять раз. Минпромторг учёл новые данные при анализе динамики цен, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Розничные продавцы имеют запасы на складах, но через пару месяцев они закончатся, отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова. Эксперт полагает, что после этого можно ждать повышения цен на импортную электронику и бытовую технику на 10–20%. В свою очередь, одежда, обувь и игрушки подорожают меньше — на 5–7%.

Ранее Минсельхоз ответил на сообщения о скором росте цен на яйца и мясо курицы.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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