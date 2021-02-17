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Свыше 30 банков в России могут лишиться лицензии в 2021 году

Добровольные аннулирования будут происходить среди небольших организаций, полагают специалисты.

17 февраля 2021, 23:07
<p>Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев</p>

Фото © ТАСС / Ярослав Чингаев

До 33 банков в России могут лишиться лицензии в 2021 году. Такой прогноз дало рейтинговое агентство "Эксперт РА".

Отмечается, что возврат кредитных организаций на доковидный уровень осложняют отток средств россиян из вкладов и ещё не восстановившаяся после пандемии экономика.

"Значение индекса на уровне 91,0% на 01.01.2021 означает, что до 33 кредитных организаций (9,0% расчетной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска", — считают эксперты.

Несколько десятков банков могут закрыться. К чему готовиться клиентам

Несколько десятков банков могут закрыться. К чему готовиться клиентам

По мнению аналитиков, в 2021 году продолжатся процессы консолидации банковского сектора, в том числе в результате поглощения кредитных организаций более крупными игроками и ухода с рынка неэффективных банков. Добровольные аннулирования лицензий будут происходить среди небольших организаций, полагают специалисты.

Также эксперты отмечают, что в 2020 году индекс здоровья банковского сектора показал сдержанную положительную динамику. Этому способствовали меры, направленные на сокращение числа неустойчивых банков, которые были реализованы осенью и зимой.

Ранее сообщалось, что российские банки увеличат лимиты в системе быстрых платежей по требованию ЦБ.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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