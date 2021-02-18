Следственный комитет удалил поздравительное видео, где пригрозил подросткам тюрьмой

Следственный комитет удалил с сайта видео, в котором оригинально поздравил подростков с 14-летием, напомнив, что теперь у них наступает уголовная ответственность.

Причины не раскрываются, однако после публикации в Сети разгорелось бурное обсуждение, насколько правильны подобные поздравления с днём рождения.

Ролик подвергся насмешкам со стороны некоторых пользователей, другие резко раскритиковали его и выразили уверенность, что получение паспорта должно стать радостным событием и шагом во взрослую жизнь и незачем омрачать его напоминаниями о тюрьме и статьях УК РФ. Оппоненты комментаторов, напротив, высказались в поддержку видеозаписи от Следкома и подчеркнули, что необходимо напоминать несовершеннолетним не только о правах, но и об ответственности.

Пресс-секретарь столичного СУ СКР Наталья Цымбаленко подчеркнула, что в ролике 14-летним не угрожали преследованием, напротив, напомнили о том, чего делать категорически нельзя и за что можно понести суровое наказание.

"Вот скажите честно, вы знали, что уже в 14 лет можно отправиться в колонию за убийство, изнасилование, кражу? Или были уверены, что только с 16? 18? Инициатива Следственного комитета, которую мы поддержали, — да, смела! Они реально молодцы, что решились на такой смелый поступок", — написала она в "Фейсбуке".

Ранее кандидат психологических наук рассказала об опасности незаконных митингов для подростков.

Авторы