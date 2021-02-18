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Категорий: 18

"Краснодар" дважды сравнивал счёт, но всё равно проиграл загребскому "Динамо" в ЛЕ

В российском футболе состоялся первый официальный матч 2021 года.

18 февраля 2021, 20:01
<p>Фото © ФК "Краснодар"</p>

Фото © ФК "Краснодар"

К большому сожалению российских фанатов, в футбольную евровесну пробился только "Краснодар". Соперником "быков" в 1/16 финала ЛЕ стало загребское "Динамо". Перед игрой с лидером чемпионата Хорватии многих удивила новость, что основного голкипера Матвея Сафонова исключили из заявки на сезон РПЛ. Вместо молодой звезды в ворота на первый в 2021 году матч встал 35-летний Евгений Городов.

"У Сафонова травма, он ещё не приступил к работе в общей группе. Мы решили перезаявить его во вторую команду, чтобы ему быстрее прийти в тонус. У нас есть такая практика", — так объяснил отсутствие Матвея главный тренер команды Мурад Мусаев в прямом эфире "Матч ТВ".

Матч Лиги Европы выдался ярким, несмотря на морозную погоду в кубанской столице, но отсутствие Сафонова было заметно: "Краснодар" уступил "Динамо" — 2:3.

Счёт в матче открыли гости поля на 15-й минуте после удара головой Бруно Петковича. Городов оказался бессилен.

Шведский нападающий "быков" Маркус Берг сравнял счёт на 28-й минуте.

Во втором тайме всё сложилось против нашего клуба: на 54-й минуте гости вышли вперёд, а забитый следом гол Маркуса Берга был отменён из-за положения вне игры.

Наша команда не сдавалась и благодаря усилиям Виктора Классона сделала счёт на табло 2:2.

Однако радость российских фанатов была недолгой: динамовцы всё же вышли вперёд, забив гол на 75-й минуте... Увы, "Краснодар" терпит домашнее поражение в Лиге Европы, но всё решится в ответной встрече. Она состоится 25 февраля. В Загребе нашей команде нужно будет забивать минимум два мяча.

Лига Европы

1/16 финала

"Краснодар" – "Динамо Загреб" — 2:3

Голы: Петкович 15' (0:1), Берг 28' (1:1), Петкович 54' (1:2), Классон 69' (2:2), Атимвен 75' (2:3)

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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