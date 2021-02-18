"Краснодар" дважды сравнивал счёт, но всё равно проиграл загребскому "Динамо" в ЛЕ
В российском футболе состоялся первый официальный матч 2021 года.
Фото © ФК "Краснодар"
К большому сожалению российских фанатов, в футбольную евровесну пробился только "Краснодар". Соперником "быков" в 1/16 финала ЛЕ стало загребское "Динамо". Перед игрой с лидером чемпионата Хорватии многих удивила новость, что основного голкипера Матвея Сафонова исключили из заявки на сезон РПЛ. Вместо молодой звезды в ворота на первый в 2021 году матч встал 35-летний Евгений Городов.
"У Сафонова травма, он ещё не приступил к работе в общей группе. Мы решили перезаявить его во вторую команду, чтобы ему быстрее прийти в тонус. У нас есть такая практика", — так объяснил отсутствие Матвея главный тренер команды Мурад Мусаев в прямом эфире "Матч ТВ".
Матч Лиги Европы выдался ярким, несмотря на морозную погоду в кубанской столице, но отсутствие Сафонова было заметно: "Краснодар" уступил "Динамо" — 2:3.
Счёт в матче открыли гости поля на 15-й минуте после удара головой Бруно Петковича. Городов оказался бессилен.
🔃 Смотрим гол Бруно Петковича в ворота «Краснодара»— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 18, 2021
📺 #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/BjtdQqA5YX
Шведский нападающий "быков" Маркус Берг сравнял счёт на 28-й минуте.
⚽️ Вот так Маркус Берг сравнял счет! 1:1 в Краснодаре после первого тайма.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 18, 2021
📺 Смотрите мультитрансляцию Лиги Европы на #МАТЧПРЕМЬЕР прямо сейчас! pic.twitter.com/AJfiOwOHPt
Во втором тайме всё сложилось против нашего клуба: на 54-й минуте гости вышли вперёд, а забитый следом гол Маркуса Берга был отменён из-за положения вне игры.
😕 Загреб вышел вперед на 54 минуте.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 18, 2021
Городов не дотянулся до мяча, а Петкович на дальней штанге оказался абсолютно один и оформил дубль.
📺 #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/T41ILtSMmc
Наша команда не сдавалась и благодаря усилиям Виктора Классона сделала счёт на табло 2:2.
Смотрим гол Виктора Классона, с помощью которого «быки» сравняли счет.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 18, 2021
Но увы, в Краснодаре уже 2:3 — вышедший на замену Атимвен успел вывести «Динамо» вперед.
📺 #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/vY9APmnF10
Однако радость российских фанатов была недолгой: динамовцы всё же вышли вперёд, забив гол на 75-й минуте... Увы, "Краснодар" терпит домашнее поражение в Лиге Европы, но всё решится в ответной встрече. Она состоится 25 февраля. В Загребе нашей команде нужно будет забивать минимум два мяча.
Лига Европы
1/16 финала
"Краснодар" – "Динамо Загреб" — 2:3
Голы: Петкович 15' (0:1), Берг 28' (1:1), Петкович 54' (1:2), Классон 69' (2:2), Атимвен 75' (2:3)
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