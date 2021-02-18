"Тебе исполнилось 14?" СКР пригрозил подросткам тюрьмой в поздравительном ролике
В ведомстве напомнили, что с этих лет наступает личная ответственность перед законом.
СКР поздравил подростков роликом, где пригрозил тюрьмой. Видео © СУ СКР по Москве
Московское управление СКР опубликовало ролик для тех, кому исполнилось 14 лет. Следователи с тортом в руках поздравили молодых людей, но тут же напомнили, что теперь по закону они будут нести уголовную ответственность в случае совершения целого ряда преступлений.
"Тебе исполнилось 14? Поздравляю! Безусловно, пока за тебя отвечают родители. Но с этого возраста наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям уголовного кодекса. С этого дня тебе самому придётся отвечать за убийство и причинение вреда здоровью", — поясняют в ролике следователи.
Также в списке преступлений значатся: кража, грабёж, разбой, угон, вымогательство, терроризм и захват заложников.
"Повзрослев, ты должен знать, что несёшь ответственность за совершение изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Хулиганство, вандализм, уничтожение чужого имущества — за это тоже придётся отвечать", — добавили сотрудники СКР.
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