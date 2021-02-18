Латвия объявила Владимира Соловьёва персоной нон грата из-за слов о Гитлере

Напомним, что скандал разгорелся после того, как в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" её ведущий заявил, что фашистский диктатор "был смелым человеком и не косил от армии". При этом журналист отметил, что это не отменяет того факта, что Гитлер и главы Третьего рейха были нацистскими преступниками. Вскоре после этого депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос в Генпрокуратуру с требованием проверить высказывание Соловьёва. А затем телеведущего заблокировали в соцсети Clubhouse.