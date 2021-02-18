Латвия объявила Владимира Соловьёва персоной нон грата из-за слов о Гитлере
Местные власти объяснили это решение "неприемлемостью глорификации нацизма".
Фото © Facebook / Владимир Соловьёв
Власти Латвии запретили въезд на территорию страны российскому журналисту Владимиру Соловьёву. Об этом сообщил в "Твиттере" министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич. Он объяснил это решение "неприемлемостью глорификации (прославления) нацизма".
На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 18, 2021
"На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьёва в список нежелательных лиц Латвийской Республики", — написал Ринкевич.
Напомним, что скандал разгорелся после того, как в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" её ведущий заявил, что фашистский диктатор "был смелым человеком и не косил от армии". При этом журналист отметил, что это не отменяет того факта, что Гитлер и главы Третьего рейха были нацистскими преступниками. Вскоре после этого депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос в Генпрокуратуру с требованием проверить высказывание Соловьёва. А затем телеведущего заблокировали в соцсети Clubhouse.
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