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Латвия объявила Владимира Соловьёва персоной нон грата из-за слов о Гитлере

Местные власти объяснили это решение "неприемлемостью глорификации нацизма".

18 февраля 2021, 11:56

Фото © Facebook / Владимир Соловьёв

Власти Латвии запретили въезд на территорию страны российскому журналисту Владимиру Соловьёву. Об этом сообщил в "Твиттере" министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич. Он объяснил это решение "неприемлемостью глорификации (прославления) нацизма".

"На основании ч. 2 ст. 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьёва в список нежелательных лиц Латвийской Республики", — написал Ринкевич.

Соловьёв ответил на критику его слов про "смелого Гитлера"

Соловьёв ответил на критику его слов про "смелого Гитлера"

Напомним, что скандал разгорелся после того, как в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" её ведущий заявил, что фашистский диктатор "был смелым человеком и не косил от армии". При этом журналист отметил, что это не отменяет того факта, что Гитлер и главы Третьего рейха были нацистскими преступниками. Вскоре после этого депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос в Генпрокуратуру с требованием проверить высказывание Соловьёва. А затем телеведущего заблокировали в соцсети Clubhouse.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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