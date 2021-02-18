Врачи объяснили, как повысить иммунитет перед началом весенних сезонных заболеваний

Стоит разнообразить свой рацион овощами и фруктами, больше гулять и постараться нормализовать график сна. Всё это поможет усилить иммунитет в преддверии распространения весенних сезонных заболеваний. Об этом врачи рассказали в беседе с News.ru.

Овощи и фрукты помогут россиянам преодолеть авитаминоз. Он вызывает слабость, головокружение, хроническую усталость, сонливость и низкую работоспособность. Особо нужно подготовиться тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом.

"Надо подготовиться и десять дней пропить определённую терапию, которую, как правило, назначают гастроэнтерологи или терапевты, чтобы не было дискомфорта в желудочно-кишечном тракте и тем более каких-то болевых синдромов, которые бы беспокоили человека. Человеку с хроническими гастритами, панкреатитами, холециститами врачи всегда назначают небольшую терапию", — рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Также стоит почаще гулять в солнечные дни и можно ещё пропить курс из витаминов и минералов. Надо обратить внимание на витамины С, B, D, Е, а также на омегу-3 и магний с кальцием.

Всё это пригодится в укреплении здоровья организма для снижения риска заразиться вирусами. Кроме того, важна нормализация режима дня и времени сна. Зимой за сутки человек обычно получает мало солнечного света, оттого неправильно вырабатываются гормоны. Такая регуляция также поможет нервной системе организма.

Можно заняться закаливанием. Это укрепит иммунитет слизистых и лёгких. С последним ещё может помочь пение — вибрации тоже укрепляют иммунитет дыхательной системы человека.

"Это тренировка слизистых — для того чтобы иммунитет местный работал и вирусы, когда прицепляются, были сразу блокированы местным иммунитетом. Для того чтобы простимулировать иммунитет, должны быть постоянные контакты с фактором агрессии. Самое простое — это полоскание горла прохладной, холодной водой. Это умывание контрастными душами. И это дыхательная гимнастика на прохладном воздухе — медленный вдох и резкий выдох для стимуляции лёгких", — объяснил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Ранее диетолог дала пару советов тем, кто хочет похудеть к весне без спортзала.

Авторы