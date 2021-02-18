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В Челябинске по делу о взятке задержали замглавы города

В мэрии уже заявили, что готовы оказать любую поддержку следствию.

18 февраля 2021, 12:18
<p>Фото © <a href="https://cheladmin.ru/ru/news/v-metallurgicheskom-rayone-ustanavlivayut" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт Администрации города Челябинска</a></p>

Фото © Официальный сайт Администрации города Челябинска

В Челябинске задержан заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков. По версии следствия, он получил крупную взятку.

"По данным следствия, подозреваемый в 2020 году получил взятку в сумме более 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта", — говорится в сообщении регионального управления СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Отмечается, что делом занимается Федеральная служба безопасности. Решается вопрос об аресте вице-мэра.

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"Глава города Наталья Котова не раз заявляла о своей нетерпимости к любым проявлениям коррупции вне зависимости от статуса и должностей", — заявил URA.ru пресс-секретарь Администрации Челябинска Владимир Сафонов.

По его словам, администрация города окажет полное содействие следователям.

А ранее в Челябинске также за взятку задержали полковника собственной безопасности МВД.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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