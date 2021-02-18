В Челябинске по делу о взятке задержали замглавы города
В мэрии уже заявили, что готовы оказать любую поддержку следствию.
В Челябинске задержан заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков. По версии следствия, он получил крупную взятку.
"По данным следствия, подозреваемый в 2020 году получил взятку в сумме более 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта", — говорится в сообщении регионального управления СК РФ.
Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Отмечается, что делом занимается Федеральная служба безопасности. Решается вопрос об аресте вице-мэра.
"Глава города Наталья Котова не раз заявляла о своей нетерпимости к любым проявлениям коррупции вне зависимости от статуса и должностей", — заявил URA.ru пресс-секретарь Администрации Челябинска Владимир Сафонов.
По его словам, администрация города окажет полное содействие следователям.
А ранее в Челябинске также за взятку задержали полковника собственной безопасности МВД.
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