Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Льготную ипотеку в России могут продлить после 2024 года

Власти предложат новые механизмы в рамках этой программы.

19 февраля 2021, 09:36

Фото © Pixabay

В России льготная ипотека может быть продлена и после 2024 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"По льготной ипотеке: в любом случае в 2024 году ипотеку продлим. Мы предложим новые механизмы по ипотеке, может, какие-то решения", — сказал заместитель председателя правительства.

Хуснуллин отметил, что власти не будут бросать эту программу.

Эксперт объяснил, как не попасться на уловки банков при оформлении ипотеки

Эксперт объяснил, как не попасться на уловки банков при оформлении ипотеки

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, как сделать ипотеку в России доступной.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Эксперт объяснил, как не попасться на уловки банков при оформлении ипотеки

сегодня в 02:33

В правительстве прокомментировали идею ввести льготную ипотеку и на вторичное жильё

9 декабря, 16:13

Стало известно, каким продуктовым брендам россияне доверяют больше всего

сегодня в 10:10

"Это что за покемон?" В Приморье обнаружили неизвестное науке животное — видео

сегодня в 10:23

Почти все подшофе: Голубкина показала редкое фото с Высоцким и Мироновым

сегодня в 10:17

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1