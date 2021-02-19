Льготную ипотеку в России могут продлить после 2024 года
Власти предложат новые механизмы в рамках этой программы.
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В России льготная ипотека может быть продлена и после 2024 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"По льготной ипотеке: в любом случае в 2024 году ипотеку продлим. Мы предложим новые механизмы по ипотеке, может, какие-то решения", — сказал заместитель председателя правительства.
Хуснуллин отметил, что власти не будут бросать эту программу.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, как сделать ипотеку в России доступной.
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