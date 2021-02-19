Эксперт объяснил, как не попасться на уловки банков при оформлении ипотеки

Зачастую банки прибегают к различным уловкам и даже обману клиентов, которые уже имеют ипотеку или планируют её взять. Об этом рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

По словам эксперта, нередко финансовые организации навязывают свою страховку, которая в полтора-два, а порой и в три раза дороже сторонней. При отказе менеджеры начинают запугивать возможным ростом процентов или даже отказом в самом кредите. Петропольский напомнил, что такие заявления незаконны. Клиент имеет право оформить страхование в любой организации, и это не должно влиять на процент, стоимость ипотеки и её одобрение.

Кроме того, банки могут предлагать дополнительные услуги, например регистрацию договора за 15–50 тысяч рублей, аренду ячеек или своих юристов. Если человек не соглашается их приобретать, его пытаются убедить в том, что вероятность одобрения ипотеки снизится.

"На это тоже не нужно вестись, всё это развод. Зачастую менеджеры так агитируют по той причине, что их процент — как от страховки, так и от допуслуг — иногда приближается к сумме, равной половине стоимости навязанных вам дополнительных затрат", — отметил эксперт в интервью агентству "Прайм".

Также бывает, что банки пытаются убедить клиента в невозможности рефинансирования ипотеки и очень неохотно соглашаются это делать. При этом менеджеры утверждают, что в другой организации вам точно откажут, а проценты могут измениться в большую сторону. Петропольский подчеркнул, что человек имеет право обратиться за рефинансированием в любой банк. Если у него белая зарплата и нет просрочек, скорее всего, ему не откажут. В любом случае нужно пробовать, это никак не повлияет на взаимоотношения с финансовой организацией.

Ещё одна распространённая ситуация — заявления о невозможности будущей продажи квартиры. Например, клиент хочет приобрести другую недвижимость в ипотеку или за наличные, продав заложенную. Банк не имеет права отказать в этом, если клиент найдёт деньги. Данные нюансы прописываются в договоре.

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