NVIDIA вдвое ограничит производительность новой видеокарты в добыче криптовалют
А для майнеров компания выпустит специальное устройство.
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Компания Nvidia опубликовала заявление об использовании новой видеокарты GeForce RTX 3060, в котором сообщается, что её производительность будет ограниченной для добычи криптовалют.
"Мы геймеры. Мы одержимы новыми игровыми функциями, технологиями, новой архитектурой и новыми играми. Мы разработали графические процессоры GeForce для геймеров, и они в них сильно нуждаются", — говорится в заявлении.
Чтобы бороться с добычей криптовалют, Nvidia установит на графический адаптер специальный драйвер, замедляющий работу в случае обнаружения алгоритмов майнинга.
Также компания сообщила, что выпустит для майнеров специальную линейку процессоров Nvidia CMP. Данное устройство не обладает никакими признаками видеокарты и бесполезно для геймеров.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на криптовалюту, а россиянам объяснили, почему не стоит вкладываться в биткоины.
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