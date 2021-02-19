Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

NVIDIA вдвое ограничит производительность новой видеокарты в добыче криптовалют

А для майнеров компания выпустит специальное устройство.

19 февраля 2021, 02:00
<p>Фото © <a href="https://blogs.nvidia.com/blog/2021/02/18/geforce-cmp/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nvidia</a></p>

Фото © Nvidia

Компания Nvidia опубликовала заявление об использовании новой видеокарты GeForce RTX 3060, в котором сообщается, что её производительность будет ограниченной для добычи криптовалют.

"Мы геймеры. Мы одержимы новыми игровыми функциями, технологиями, новой архитектурой и новыми играми. Мы разработали графические процессоры GeForce для геймеров, и они в них сильно нуждаются", — говорится в заявлении.

Биткоин ждёт прорыв года: какой рекорд готовится поставить курс криптовалюты к 8 марта

Биткоин ждёт прорыв года: какой рекорд готовится поставить курс криптовалюты к 8 марта

Чтобы бороться с добычей криптовалют, Nvidia установит на графический адаптер специальный драйвер, замедляющий работу в случае обнаружения алгоритмов майнинга.

Также компания сообщила, что выпустит для майнеров специальную линейку процессоров Nvidia CMP. Данное устройство не обладает никакими признаками видеокарты и бесполезно для геймеров.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоге на криптовалюту, а россиянам объяснили, почему не стоит вкладываться в биткоины.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Война за "камни" началась. Как США при помощи Nvidia захватывает главный ресурс будущего — кремний

15 сентября, 10:00

Nvidia обвинила конкурента в снижении цен на видеокарты

30 ноября, 10:34

Google запретила установку APK-файлов на смартфонах Pixel: как в Android уничтожают свободу

вчера в 21:40

Дерзкое ограбление средь бела дня: в Новосибирске у мужчины отняли пакет с 15 миллионами рублей — видео

сегодня в 02:43

Эксперт объяснил, как не попасться на уловки банков при оформлении ипотеки

сегодня в 02:33

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1