NVIDIA вдвое ограничит производительность новой видеокарты в добыче криптовалют

Компания Nvidia опубликовала заявление об использовании новой видеокарты GeForce RTX 3060, в котором сообщается, что её производительность будет ограниченной для добычи криптовалют.

"Мы геймеры. Мы одержимы новыми игровыми функциями, технологиями, новой архитектурой и новыми играми. Мы разработали графические процессоры GeForce для геймеров, и они в них сильно нуждаются", — говорится в заявлении.

Чтобы бороться с добычей криптовалют, Nvidia установит на графический адаптер специальный драйвер, замедляющий работу в случае обнаружения алгоритмов майнинга.

Также компания сообщила, что выпустит для майнеров специальную линейку процессоров Nvidia CMP. Данное устройство не обладает никакими признаками видеокарты и бесполезно для геймеров.

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