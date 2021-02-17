Биткоин ждёт прорыв года: какой рекорд готовится поставить курс криптовалюты к 8 марта

Мэр Майами предложил выплачивать часть зарплаты и собирать налоги в биткоинах. Это не первый случай, когда криптовалютой заинтересовались чиновники. К тому же на рынке появились крупные инвесторы, которые ещё недавно жёстко критиковали цифровые монеты. На этом фоне уже к 8 марта курс биткоина может поставить беспрецедентный рекорд, а к 15 июля — преодолеть важный "мифический" рубеж.

Биткоин меняет статус. Почему чиновники поверили в криптовалюту и что это значит

Как известно, чиновники во всём мире изначально относились к биткоину весьма скептически. Долгое время развитие цифровых валют осложняли именно проблемы с регуляторами. Обращение биткоина было связано с огромным количеством сложностей, которые сказывались и на курсе. В такой ситуации неудивительно, что многие криптоинвесторы были просто шокированы заявлением Фрэнсиса Суареса, мэра Майами — крупного города в штате Флорида.

— Мэр собирается сделать там территорию биткоина. Он заявил о планах по переводу 1% городского бюджета в первую криптовалюту и разработке к ней более дружественного законодательства. В том числе по облегчению интеграции этого актива в качестве платёжного средства. Чиновники смогут получать биткоинами зарплату, а жители — оплачивать ими налоги и сборы. Впрочем, за громкими заявлениями ещё должна последовать практическая реализация. По итогам заседания совета штата инициативу Суареса одобрили только в части изучения таких возможностей, — рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Аналитик ГК "ФинАм" Леонид Делицын отметил, что мэр Майами рассчитывает привлечь в город криптомиллиардеров. Замысел, скорее всего, состоит в том, чтобы взимать с прибывающих в "криптогавань" состоятельных инвесторов оплату услуг по максимальной цене в биткоинах. Затем криптовалютой можно будет выплатить зарплату. По словам аналитика, это будет особенно выгодно мэрии, если биткоин будет дорожать, а зарплата — оставаться на прежнем уровне. При этом Леонид Делицын ещё раз обращает внимание, что всё это пока лишь разговоры.

В то же время такого рода новости могут оказывать реальную поддержку курсу биткоина. Как и ещё целый ряд факторов, которые в последнее время играют на повышение стоимости криптовалюты. В результате биткоин в феврале пробил важную психологическую отметку — 50 000 долларов.

— Кстати, предложение мэра Майами выплачивать зарплату в биткоинах не является каким-то принципиальным новшеством. В США есть компания Bitwage. Она уже занимается услугами по расчёту зарплаты в криптовалюте. Американские сотрудники могут выбирать, какой процент своего дохода получать в долларах США, а какой — в биткоинах, — рассказал аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

Михаил Коган считает, что главным драйвером роста курса биткоина сейчас стала активность крупных игроков Уолл-стрит. Они начали фактически выстраивать криптовалюты в качестве самостоятельного класса активов. Так сделали Bank of New York Mellon, Deutsche Bank, PayPal, Mastercard, Visa. Сыграла роль и покупка компанией Tesla биткоинов на 1,5 млрд долларов.

— Биткоин уже вышел из зоны маргинальности и доказал свою надёжность. Поэтому всё чаще предприниматели начинают обращать взор к этой криптовалюте. Биткоин является единственным в мире финансовым инвестиционным инструментом, демонстрирующим стабильный рост за последние десять лет. К тому же он ещё и удобен в трансакциях. Платежи в криптовалюте позволяют экономить на посреднических услугах банков, эквайеров. Ещё одно очень важное свойство: все платежи фиксируются и не могут пропасть, зависнуть или не дойти до адресата. Эти свойства делают биткоин привлекательным для государственных и муниципальных взаиморасчётов, — говорит член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Юрий Брисов.

Все эти факторы положительно влияют на рост криптовалюты. Есть и ещё один повод надеяться на повышение стоимости биткоина. Юрий Брисов напомнил, что количество монеты конечно. Соответственно, если оборот биткоина увеличится, то подорожание станет неизбежно.

— Факторы, которые влияют на курс биткоина, — это приток свежих денег благодаря экономическому стимулированию и вступление в игру крупных инвесторов. Растёт не только стоимость криптовалюты. Одновременно идёт бум IPO, когда акции новых и, в общем-то, малопонятных инвесторам компаний взлетают в цене в первый же день торгов в среднем на 60%. В экономику вливаются триллионы долларов, и они достаются не только пострадавшим. В итоге деньги идут не только на покупку предметов первой необходимости. Люди отваживаются и на более рискованные инвестиции, чем могли бы позволить себе в обычных обстоятельствах. Ну а крупные инвесторы, конечно, прогнозируют, что рано или поздно золотая лихорадка охватит каждого, поэтому постарались войти в игру первыми, а потом во всеуслышание об этом объявить. Вот эти прозорливые институционалы и нужны мэру Суаресу, который рассчитывает, что город сможет дорого продавать им свои сервисы, — считает Леонид Делицын.

От 100 000 до 500 000. Когда курс биткоина преодолеет "мифические рубежи"

По расчётам компании Ark Investments, для роста биткоина к отметке 500 000 долларов будет достаточно, чтобы входящие в индекс S&P 500 компаний направили в первую криптовалюту 10% своих денежных резервов. Принятие в США нового пакета стимулов на $1,9 трлн может стать дополнительным толчком для обновления биткоином рекордных значений. Такое мнение высказал Михаил Коган. Кстати, ещё недавно отметка в 500 000 и даже 100 000 долларов считалась своего рода мифическим рубежом. Сейчас же о ней говорят вполне реально.

По словам Владислава Антонова, биткоин стал одной из наиболее стабильных инвестиций в нестабильном 2020 году, поэтому и спрос на него высокий. Как только курс падает, монету начинают активно покупать. По мнению аналитика, сейчас покупателям нужно удерживать оборону около психологического уровня 50 000 долларов ещё неделю. Это позволит рынку подготовиться к новому ралли с точки зрения технического анализа.

— Если мои ожидания оправдаются, то цена вырастет до 62 000 долларов к 8 марта. Количество биткоинов в обороте снижается, а спрос растёт. Среднесрочная цель — это 100 000. Если спрос не снизится, то цена достигнет этого уровня к 15 июля. Если снизится, то к концу года, — прогнозирует Владислав Антонов.

Впрочем, даже заядлые криптоэнтузиасты не исключают, что возможна коррекция. Биткоин по-прежнему совершенно особый актив, и курс его может в любой момент измениться в сторону снижения. По мнению Владислава Антонова, до 22 февраля возможно снижение курса до 49 000 долларов и даже до 44 000.

— В то же время в среднесрочной перспективе есть риски активного вмешательства в это пространство властей. Например, если они ужесточат регулирование рынка. К тому же может начаться выпуск национальных цифровых валют, которые будут позиционироваться как одобренные властями криптовалюты, — отметил Михаил Коган.

Директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон подчеркнул, что криптовалюты пока не приняты повсеместно в качестве платёжного средства. При этом в США вообще вполне реально могут ужесточить регулирование этого рынка. Кроме того, по мере роста стоимости биткоина всё большее число людей и институциональных инвесторов хотят также поучаствовать в покупке монеты, из-за чего ажиотажный рост и происходит.

— Но это не может длиться бесконечно. Коррекция на рынке обязательно произойдёт. Причём, возможно, в самое ближайшее время. И тогда биткоин может рухнуть в несколько раз, а инвесторы (особенно частные) рискуют потерять свои вложения, — предупреждает Майкл Росс-Джонсон.

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