Движение по Крымскому мосту впервые перекрыли из-за снегопада
При этом на железнодорожной части перехода движение поездов не прекращалось.
Движение по Крымскому мосту впервые перекрыто из-за снегопада, авто застряли в пробках. Видео © Соцсети
Впервые после ввода Крымского моста в строй перекрыто движение автомобилей. Всё из-за метели, плохой видимости и сильного бокового ветра. Об этом сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог "Тамань".
Движение транспорта остановлено с 6:00 в обоих направлениях. Автомобилисты в соцсетях сообщают, что уже несколько часов стоят в пробках на трассе "Таврида".
Напомним, в Крыму и на Кубани прошёл мощный снегопад. В Сочи удар стихии спровоцировал проблемы с движением транспорта, без света осталось по меньшей мере пять посёлков, там действует штормовое предупреждение.
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