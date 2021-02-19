Движение по Крымскому мосту впервые перекрыли из-за снегопада

Движение по Крымскому мосту впервые перекрыто из-за снегопада, авто застряли в пробках. Видео © Соцсети

Впервые после ввода Крымского моста в строй перекрыто движение автомобилей. Всё из-за метели, плохой видимости и сильного бокового ветра. Об этом сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог "Тамань".

Движение транспорта остановлено с 6:00 в обоих направлениях. Автомобилисты в соцсетях сообщают, что уже несколько часов стоят в пробках на трассе "Таврида".

Напомним, в Крыму и на Кубани прошёл мощный снегопад. В Сочи удар стихии спровоцировал проблемы с движением транспорта, без света осталось по меньшей мере пять посёлков, там действует штормовое предупреждение.

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