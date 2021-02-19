Любопытные тигрята в Приморье проверили фотоловушкку на прочность — видео

Любопытные тигрята в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае решили поиграть с фотоловушкой, через которую специалисты следят за жизнью краснокнижных хищников. Полосатые обитатели заповедника сорвали незнакомый для них предмет с дерева и тщательно изучили.

"На ярких кадрах котята амурского тигра играют с фотоловушкой, сорвав её с дерева. Во время игры "шалуны" таскали и переворачивали камеру так, что она засняла всё окружение на 360 градусов. Подобные "посягательства" животных на государственное имущество хотя редко, но случаются во время фотомониторинга", — говорится на сайте нацпарка "Земля леопарда".

По словам учёных, такое поведение характерно для котят. Фотоловушка стала стимулом для игрового поведения юных тигров, которым интересно всё, что выбивается из привычного ландшафта. Судя по размерам тигрят, им около восьми-девяти месяцев. В этом возрасте им свойственно проявлять любопытство и изучать мир вокруг себя.

Ранее Лайф сообщал, что в Московском зоопарке родилось четыре амурских тигрёнка. Заботливая мать разрешает им исследовать окружающий их мир, однако тщательно следит за ними. Тигрята уже начали пробовать взрослую еду: говядину, курицу, морских свинок и перепёлок.

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