Песков заявил, что пресс-конференция по итогам встречи Путина и Лукашенко не планируется

"Вообще, не планируется. Они не каждый раз это делают, потому что сидят подолгу, как правило. Если президенты не посчитают по-другому, пресс-конференция не планируется. Но если посчитают сделать какие-то заявления сами, а не через помощников, то могут это сделать. Но в программе этого нет", — сказал он.