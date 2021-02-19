Песков заявил, что пресс-конференция по итогам встречи Путина и Лукашенко не планируется
Переговоры лидеров двух государств пройдут накануне Дня защитника Отечества.
Фото © Пресс-служба президента РФ / ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в программе встречи Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко пресс-конференция не предусмотрена. Напомним, что главы двух государств проведут переговоры 22 февраля.
"Вообще, не планируется. Они не каждый раз это делают, потому что сидят подолгу, как правило. Если президенты не посчитают по-другому, пресс-конференция не планируется. Но если посчитают сделать какие-то заявления сами, а не через помощников, то могут это сделать. Но в программе этого нет", — сказал он.
Напомним, с момента прошлой личной беседы Путина и Лукашенко прошло уже полгода — они встречались в сентябре 2020-го. По итогам переговоров, которые проходили в Сочи и продлились больше четырёх с половиной часов, российский лидер рассказал, что Белоруссии будет предоставлен государственный кредит в размере полутора миллиардов долларов.
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