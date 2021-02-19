Песков рассказал, как Путин проведёт День защитника Отечества

"23 февраля — выходной день. Но у президента много непубличных рабочих встреч, будет работать в Кремле. Традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и потом будет работать в Кремле. Получается, что 22-го числа почти весь день будет рабочим — с обеда Путин будет общаться с Лукашенко, можно смело предположить, что до вечера. И 23-го числа будет в Кремле", — сказал пресс-секретарь главы государства.