Песков рассказал, как Путин проведёт День защитника Отечества
У главы государства запланировано много рабочих встреч.
Фото © Дмитрий Коробейников / ТАСС
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, как президент России Владимир Путин проведёт День защитника Отечества.
"23 февраля — выходной день. Но у президента много непубличных рабочих встреч, будет работать в Кремле. Традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и потом будет работать в Кремле. Получается, что 22-го числа почти весь день будет рабочим — с обеда Путин будет общаться с Лукашенко, можно смело предположить, что до вечера. И 23-го числа будет в Кремле", — сказал пресс-секретарь главы государства.
Как уже писал Лайф, встреча Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко пройдёт 22 февраля. Её место ещё уточняется. Пресс-конференции по итогам не планируется, однако главы государств, если сами посчитают это необходимым, выступят с заявлением.
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