Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Россиянам напомнили о сокращённом рабочем дне 20 февраля

День защитника Отечества выпадает на вторник, поэтому выходной переносится с субботы на понедельник.

19 февраля 2021, 08:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Шестидневная рабочая неделя завершится коротким рабочим днём в субботу, 20 февраля. Об этом напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

"Это позволит отдохнуть три дня подряд — с 21 по 23 февраля включительно. В связи с тем что 22 февраля является предпраздничным днём, субботний рабочий день сокращается на один час", — сказал Шкловец.

Работодатели рассказали, что готовят сотрудникам на 23 Февраля и 8 Марта

Работодатели рассказали, что готовят сотрудникам на 23 Февраля и 8 Марта

При этом следующая рабочая неделя будет короткой — всего три дня. А в целом в этом году будет всего семь коротких рабочих недель.

Ранее психологи дали советы россиянам, как пережить шестидневную рабочую неделю.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1