Россиянам напомнили о сокращённом рабочем дне 20 февраля

Шестидневная рабочая неделя завершится коротким рабочим днём в субботу, 20 февраля. Об этом напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

"Это позволит отдохнуть три дня подряд — с 21 по 23 февраля включительно. В связи с тем что 22 февраля является предпраздничным днём, субботний рабочий день сокращается на один час", — сказал Шкловец.

При этом следующая рабочая неделя будет короткой — всего три дня. А в целом в этом году будет всего семь коротких рабочих недель.

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