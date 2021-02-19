Россиянам напомнили о сокращённом рабочем дне 20 февраля
День защитника Отечества выпадает на вторник, поэтому выходной переносится с субботы на понедельник.
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Шестидневная рабочая неделя завершится коротким рабочим днём в субботу, 20 февраля. Об этом напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
"Это позволит отдохнуть три дня подряд — с 21 по 23 февраля включительно. В связи с тем что 22 февраля является предпраздничным днём, субботний рабочий день сокращается на один час", — сказал Шкловец.
При этом следующая рабочая неделя будет короткой — всего три дня. А в целом в этом году будет всего семь коротких рабочих недель.
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