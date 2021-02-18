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До 250 тысяч. Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в России

Одно из главных требований при устройстве на эти должности — знание технологического процесса.

18 февраля 2021, 06:48
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

До 250 тысяч рублей в месяц может получать технолог отдела разработки. Это одна из самых высоких зарплат на производстве, выяснили специалисты сервиса "Работа.ру" в ходе исследования рынка вакансий. Как отмечает RT, сотрудник, претендующий на данную должность, обязан обладать опытом в области модификации рецептур фруктовых наполнителей и отбора новых видов продукции.

Следующей наиболее прибыльной должностью назван дизайнер мебели на фабрике. Данный работник может зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц. От специалиста работодатель ждёт наличия опыта работы в сфере прямых продаж и знания тенденций на мебельном рынке.

Технолог на производстве товаров для творчества может получать до 150 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен отлично знать технологические процессы изготовления красок и пластилина.

Зарплата до 130 тысяч рублей в месяц предлагается конструкторам столярных изделий, способным составлять чертежи мебели и выезжать на замеры. Столько же — печатнику на цифровом оборудовании, имеющему навык работы в графических программах.

Мастеру-лепщику, в чьи обязанности входит заниматься отливкой и протяжкой гипсовой лепнины, работодатели обещают до 115 тысяч рублей в месяц. Руководитель цеха шёлкотрафаретной печати по текстилю может зарабатывать от 100 до 120 тысяч рублей ежемесячно.

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Напомним, ранее специалисты назвали самые высокооплачиваемые вакансии для студентов в России.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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