Кремль приветствовал высадку американского аппарата на Марс: Это достояние человечества

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве приветствуют высадку американского аппарата Perseverance на Марс. Он отметил, что любой успех в этом направлении — это достояние человечества, но призвал не забывать и о российской космической программе.

"Любые успехи в освоении космического пространства — это достояние человечества, и их можно только приветствовать. Каждая страна, которая имеет свою космическую программу, находится в состоянии конкуренции в хорошем смысле, и именно эта конкуренция является драйвером развития. Любой успех достоин, чтобы его приветствовали. И, конечно же, наша страна имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса, давайте о ней не забывать", — отметил представитель Кремля.