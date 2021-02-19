Кремль приветствовал высадку американского аппарата на Марс: Это достояние человечества
При этом Дмитрий Песков призвал не забывать и о российской амбициозной программе по освоению космоса.
Фото © NASA
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве приветствуют высадку американского аппарата Perseverance на Марс. Он отметил, что любой успех в этом направлении — это достояние человечества, но призвал не забывать и о российской космической программе.
"Любые успехи в освоении космического пространства — это достояние человечества, и их можно только приветствовать. Каждая страна, которая имеет свою космическую программу, находится в состоянии конкуренции в хорошем смысле, и именно эта конкуренция является драйвером развития. Любой успех достоин, чтобы его приветствовали. И, конечно же, наша страна имеет свою собственную амбициозную программу по освоению космоса, давайте о ней не забывать", — отметил представитель Кремля.
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Напомним, ранее NASA показало первые снимки поверхности Марса, сделанные аппаратом Perseverance, который совершил посадку на Красную планету несколько часов назад. В "Роскосмосе" уже поздравили американских коллег.
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