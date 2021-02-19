Песков объяснил, почему Путин до сих пор не генерал
Президент сосредотачивается на вопросах ежедневного управления государством, подчеркнул представитель Кремля.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин до сих пор носит звание полковника и не стал генералом, так как для него это не является приоритетным вопросом.
"Конечно, это звание он наверняка заслужил многократно. Но это не является сейчас для него приоритетом. Он работает президентом, очень много дел, он сосредотачивается на других вопросах ежедневного управления государства", — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста.
Песков отметил, что Путин не является кадровым офицером, но не уточнил, находится глава государства в отставке или в запасе. Пресс-секретарь президента также рассказал, что сам носит звание старшего лейтенанта.
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