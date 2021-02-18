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Путин присвоил 26 генеральских званий

Их получили сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, ФСИН и СК РФ.

18 февраля 2021, 18:37
<p>Фото © ТАСС / Климентьев Михаил</p>

Фото © ТАСС / Климентьев Михаил

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 26 генеральских званий сотрудникам силовых ведомств. Документ обнародован на официальном портале правовой информации.

Так, в МЧС четверо офицеров стали генерал-майорами, а заместитель министра Алексей Серко — генерал-лейтенантом. В Росгвардии новые звания генерал-лейтенанта, генерал-майора и генерал-майора полиции получили восемь человек.

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Также новыми званиями отмечены десять сотрудников МВД, в том числе замглавы ведомства Виталий Шулик, ставший генерал-полковником. Три звания генералов получены сотрудниками ФСИН. Звание генерал-майора юстиции получил замруководителя ГСУ СК по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов.

А ранее глава государства назначил четырёх новых региональных прокуроров.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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