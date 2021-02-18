Путин присвоил 26 генеральских званий
Их получили сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, ФСИН и СК РФ.
Фото © ТАСС / Климентьев Михаил
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении 26 генеральских званий сотрудникам силовых ведомств. Документ обнародован на официальном портале правовой информации.
Так, в МЧС четверо офицеров стали генерал-майорами, а заместитель министра Алексей Серко — генерал-лейтенантом. В Росгвардии новые звания генерал-лейтенанта, генерал-майора и генерал-майора полиции получили восемь человек.
Также новыми званиями отмечены десять сотрудников МВД, в том числе замглавы ведомства Виталий Шулик, ставший генерал-полковником. Три звания генералов получены сотрудниками ФСИН. Звание генерал-майора юстиции получил замруководителя ГСУ СК по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов.
Лента новостей
А ранее глава государства назначил четырёх новых региональных прокуроров.
Выбор редакции
Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом: говорили о Сирии и вакцине от ковида
Эстонский генерал призвал увеличить расходы на оборону, чтобы противостоять "атаке России"
Борис Титов выдвинул Сергея Шнурова кандидатом в Госдуму
Росстат увидел рост реальных зарплат в прошлом году
Попова предупредила о высоком риске заразиться коронавирусом
Комментариев: 0