"Может, ещё дойду до этого": Панин ответил на щекотливый вопрос о видео с собакой

Эпатажный российский актёр Алексей Панин заявил, что это не он на вызвавшем скандал видео с интимом между мужчиной и собакой. Об этом артист заявил в интервью шоу "Алёна, блин!" на youtube-канале Super.

Актёр уверен, что видеоролик — попытка бывшей жены очернить его, чтобы забрать дочь. Панин заявил, что была проведена экспертиза, которая доказала, что на скандальных кадрах не он.

Тем не менее актёр признался, что не ограничивает свою сексуальность и любит эксперименты. Однако он пока ещё не дошел до интима с животными, хотя, по его словам, фантазировал об этом.

"Не с собаками пока ещё. Я, может быть, дойду до этого", — сказал Панин.

Ранее стало известно, что Панин тайно женился во второй раз.

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