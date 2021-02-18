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"Может, ещё дойду до этого": Панин ответил на щекотливый вопрос о видео с собакой

Актёр утверждает, что появление скандальных кадров было попыткой бывшей жены подставить его.

18 февраля 2021, 18:11
<p>Фото © Instagram / actor_ap</p>

Фото © Instagram / actor_ap

Эпатажный российский актёр Алексей Панин заявил, что это не он на вызвавшем скандал видео с интимом между мужчиной и собакой. Об этом артист заявил в интервью шоу "Алёна, блин!" на youtube-канале Super.

Актёр уверен, что видеоролик — попытка бывшей жены очернить его, чтобы забрать дочь. Панин заявил, что была проведена экспертиза, которая доказала, что на скандальных кадрах не он.

"Хоть с жирафом — всё равно развалим". Панин признался, что Пашаев защищал его по делу о сексе с собакой

"Хоть с жирафом — всё равно развалим". Панин признался, что Пашаев защищал его по делу о сексе с собакой

Тем не менее актёр признался, что не ограничивает свою сексуальность и любит эксперименты. Однако он пока ещё не дошел до интима с животными, хотя, по его словам, фантазировал об этом.

"Не с собаками пока ещё. Я, может быть, дойду до этого", — сказал Панин.

Ранее стало известно, что Панин тайно женился во второй раз.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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