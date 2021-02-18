Наполовину волк: россиянин вывел новую породу собак

Житель Санкт-Петербурга Андрей Мусиенко вывел новый гибрид западносибирской лайки и дикого волка под названием волэнд. Мужчина получил соответствующий сертификат от межрегиональной общественной организации "Кинологический союз полицейских собак Купа".

"Проделана огромная работа и отдано много лет жизни, чтобы этот день настал. Сегодня зарегистрирована новая порода волэнд. Спасибо моей большой и дружной команде, мы это сделали", — цитирует Мусиенко портал Ura.ru.

Одна из первых представительниц новой породы получила кличку Алита. Она заметно меньше своих диких сородичей, но её нрав позволяет ей находиться в одном вольере с опасными хищниками и одновременно легко ладить с людьми.

А лучшей собакой-терапевтом России ранее признали петербургского пса Лукаса XIII Великолепного.

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