Наполовину волк: россиянин вывел новую породу собак
Гибрид получил официальное название волэнд.
Житель Санкт-Петербурга Андрей Мусиенко вывел новый гибрид западносибирской лайки и дикого волка под названием волэнд. Мужчина получил соответствующий сертификат от межрегиональной общественной организации "Кинологический союз полицейских собак Купа".
"Проделана огромная работа и отдано много лет жизни, чтобы этот день настал. Сегодня зарегистрирована новая порода волэнд. Спасибо моей большой и дружной команде, мы это сделали", — цитирует Мусиенко портал Ura.ru.
Одна из первых представительниц новой породы получила кличку Алита. Она заметно меньше своих диких сородичей, но её нрав позволяет ей находиться в одном вольере с опасными хищниками и одновременно легко ладить с людьми.
А лучшей собакой-терапевтом России ранее признали петербургского пса Лукаса XIII Великолепного.
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