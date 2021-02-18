Собравшиеся на отдых на Занзибар россияне на 14 часов застряли в аэропорту

Прокуратура начала проверку по факту 14-часового задержания рейса авиакомпании AZUR air из Санкт-Петербурга на Занзибар. Самолёт должен был вылететь в Танзанию в 3:55 18 февраля, однако у "Боинга-767" возникли технические проблемы.