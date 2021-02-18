Собравшиеся на отдых на Занзибар россияне на 14 часов застряли в аэропорту
332 человека ждут вылета из Пулково.
Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура
Прокуратура начала проверку по факту 14-часового задержания рейса авиакомпании AZUR air из Санкт-Петербурга на Занзибар. Самолёт должен был вылететь в Танзанию в 3:55 18 февраля, однако у "Боинга-767" возникли технические проблемы.
"Прокуратура контролирует соблюдение прав 332 пассажиров по факту длительной задержки рейса Санкт-Петербург – Занзибар", — сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Пассажиров рейса, которые застряли в Пулково, обеспечили напитками и едой. В аэропорт выехал работник прокуратуры, чтобы проконтролировать фактическое отправление резервного борта, а также приём обращений пассажиров.
Ранее сообщалось, что сотни пассажиров застряли в Домодедово из-за задержки рейсов, вызванной снегопадом.
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