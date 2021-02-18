Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 февраля 2021, 20:37

Собравшиеся на отдых на Занзибар россияне на 14 часов застряли в аэропорту

Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура

Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура

332 человека ждут вылета из Пулково.

Прокуратура начала проверку по факту 14-часового задержания рейса авиакомпании AZUR air из Санкт-Петербурга на Занзибар. Самолёт должен был вылететь в Танзанию в 3:55 18 февраля, однако у "Боинга-767" возникли технические проблемы.

"Прокуратура контролирует соблюдение прав 332 пассажиров по факту длительной задержки рейса Санкт-Петербург – Занзибар", — сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Пассажиров рейса, которые застряли в Пулково, обеспечили напитками и едой. В аэропорт выехал работник прокуратуры, чтобы проконтролировать фактическое отправление резервного борта, а также приём обращений пассажиров.

Глава миграционной службы Украины и его возлюбленная "Настя из Ухани" застряли на Занзибаре
Глава миграционной службы Украины и его возлюбленная "Настя из Ухани" застряли на Занзибаре

Ранее сообщалось, что сотни пассажиров застряли в Домодедово из-за задержки рейсов, вызванной снегопадом.

BannerImage
Алёна Темирчиева
  • Новости
  • Танзания
  • Регионы
  • Авиаперелеты
  • Путешествия
  • Происшествия
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar