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Собравшиеся на отдых на Занзибар россияне на 14 часов застряли в аэропорту

332 человека ждут вылета из Пулково.

18 февраля 2021, 17:37
<p>Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура</p>

Фото © Северо-Западная транспортная прокуратура

Прокуратура начала проверку по факту 14-часового задержания рейса авиакомпании AZUR air из Санкт-Петербурга на Занзибар. Самолёт должен был вылететь в Танзанию в 3:55 18 февраля, однако у "Боинга-767" возникли технические проблемы.

"Прокуратура контролирует соблюдение прав 332 пассажиров по факту длительной задержки рейса Санкт-Петербург – Занзибар", — сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Пассажиров рейса, которые застряли в Пулково, обеспечили напитками и едой. В аэропорт выехал работник прокуратуры, чтобы проконтролировать фактическое отправление резервного борта, а также приём обращений пассажиров.

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Ранее сообщалось, что сотни пассажиров застряли в Домодедово из-за задержки рейсов, вызванной снегопадом.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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