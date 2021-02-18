Россиянки назвали любимых героев из книг, а психолог увидел в их выборе большие проблемы

Сервис MyBook провёл среди пользователей опрос, приуроченный к предстоящему Дню защитника Отечества, с целью выяснить, влияют ли книги на их представления об идеальном возлюбленном и какие герои произведений кажутся наиболее привлекательными. Самыми популярными героями у женщин оказались Ретт Батлер из "Унесённых ветром", мистер Дарси из "Гордости и предубеждения" и Грей из "Алых парусов". Проблемы в таком выборе увидела семейный психолог Наталья Панфилова.

"Во-первых, это всё герои из другой эпохи. И сейчас идёт разворот к каким-то другим персонажам, которые не из нашего времени. Как будто мужчины нашего времени перестали восприниматься как герои. И эти герои зарубежные. Наверное, современные читательницы тоскуют по чему-то такому, чего не видят в современных мужчинах, и пытаются найти где-то. Эти образы ещё и переносились в кино, и, конечно, это повлияло на какое-то их возвеличивание", — отметила психолог в интервью Лайфу.

Она считает, что такие результаты получены во многом из-за одиноких людей, которым сложно найти себе половинку в реальном мире, поэтому они начинают испытывать тёплые чувства к литературным героям.

"В этих героях есть смесь героизма, нарциссизма и чего-то такого необычного, что вокруг себя сейчас не видят. Это делает этих героев привлекательными и в какой-то степени безопасными, потому что в реальной жизни таких не будет", — пояснила Наталья Панфилова.

По её мнению, в современных мужчинах женщинам не хватает успешности, активности и даже здорового цинизма. Поэтому такие образы и привлекли внимание.

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