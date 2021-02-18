Врач дал советы жителям столичного региона, как пережить "барическую пилу"
Если до скачков атмосферного давления человек усиленно работал, то лучше не снижать темп.
Пить больше воды, следить за питанием и самочувствием — это самые общие рекомендации для всех в период так называемой барической пилы, когда резко меняется атмосферное давление. Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал Лайфу, что наиболее подвержены влиянию "пилы" метеозависимые люди. Они должны проявлять наибольшую бдительность к своему здоровью в этот период и своевременно принимать таблетки.
"Если человек работает в эти дни, то надо продолжать работать, потому что, когда ты в тонусе, это помогает избежать ощущения от этой "барической пилы". На себе проверял, когда работал, хотя тоже метеозависимый человек. Стоит побольше пить воды, и главное, чтобы в эти дни в организме всё было сбалансированно, не забывать питаться своевременно и не слишком жирно. Надо следить за собой, но в разумном ключе", — отметил врач.
Также в группе риска в этот период люди, у кого есть проблемы с сосудами. Их организм просто не успевает адаптироваться к изменениям давления, что может привести к серьёзному ухудшению самочувствия. Но и у неметеозависимых людей может болеть голова, появиться повышенная утомляемость, шум в голове, заметил специалист. При наличии данных симптомов желательно проверить собственное давление, а при ухудшении здоровья лучше обратиться к врачу.
Напомним, ожидается, что "барическая пила" настигнет столичный регион на грядущих праздничных выходных. За каждые сутки показания барометров будут меняться почти на 10 миллиметров ртутного столба.
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