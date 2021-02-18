Эксперты ЭИСИ вычислили формулу доверия жителей регионов к губернаторам новой волны

Доверие граждан является абсолютной необходимостью для власти и основой её легитимности. Об этом сегодня шла речь на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В частности, специалисты представили лучшие практики губернаторов новой волны, способствующие росту доверия жителей региона, а также практики, связанные с открытостью региональной власти.

"Реакция на основные запросы жителей способствует росту доверия к власти в целом. Это хорошо видно на примере регионов, где губернаторы новой волны включают лучшие социальные практики в свою политику развития субъекта. Вторым определяющим фактором в формировании доверия к власти является близость к людям. Успешные примеры сочетания этих двух формул доверия демонстрируют губернаторы новой волны", — прокомментировала директор Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

С тем что для повышения уровня доверия к власти важна постоянная коммуникация с жителями и честность, согласны и сами губернаторы новой волны. К примеру, глава Калужской области Владислав Шапша рассказал, что во время пандемии ему часто приходилось принимать непопулярные решения, но благодаря искреннему общению ему удалось заручиться поддержкой людей.

"Совсем недавно мы столкнулись с самым сильным снегопадом за 50 лет, люди ждали от власти мгновенной реакции, чудесной. Чтоб снег этот испарился. Но мы должны быть честными и по отношению к людям, и по отношению к себе. Исходя из наших ресурсов, можем ли решить проблему в течение одного дня, двух дней? Нет. Мы об этом честно сказали. Пришлось самому с лопатой выйти", — рассказал губернатор, который показал жителям, что каждый может выйти и расчистить свой двор или парковочное место.

О важности диалога с жителями региона на круглом столе говорил и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он обратил внимание, что при этом важно быть максимально естественным, поскольку все форматы, которые придумываются специально, не работают и не вызывают доверия. По словам Развожаева, для контакта с аудиторией он использует и социальные сети, и эфиры на местном телеканале, где жители Севастополя могут напрямую пообщаться с ним, обозначить свою проблему или задать вопрос.

"И то, что всё больше людей приходит на эти площадки, говорит о том, что они верят в возможность донести свою проблему и получить результат", — считает он.

Среди новых способов взаимодействия с жителями регионов на круглом столе обсуждалась и набирающая популярность социальная сеть Clubhouse. Некоторые участники встречи уже опробовали её плюсы в действии. Однако есть риск и столкнуться с минусами, предупредил коллег губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Действуем исключительно прагматически. Если появится новый канал и хороший способ коммуникации и он будет восприниматься моими земляками, тогда да. Просто хайпануть не наш метод", — отметил глава региона.

В свою очередь начальник управления региональных компетенций АНО "Диалог", политтехнолог Андрей Цепелев похвалил губернаторов новой волны за готовность использовать всё больше каналов коммуникаций с жителями регионов и за ведение соцсетей. По словам эксперта, высокой оценки заслуживает живой язык, личный контент вроде фотографий с семьёй, личные ответы в комментариях и элементы "новой искренности", когда губернатор проверяет результат выполнения поставленной задачи не с чиновниками, а с людьми.

"Это не набор каких-то манипулятивных инструментов, политтехнологических фишек, потому что люди быстро считывают неискренность. Высокие показатели по аккаунтам мы видим у глав регионов, которые действительно хотят слышать мнение граждан, открыты для людей, которые используют соцсети как инструмент работы с жителями", — указал Цепелев.

Напомним, что 4 февраля президент Владимир Путин подписал указ о критериях оценки губернаторов. Список состоит из 20 пунктов. Среди них такие параметры, как доверие граждан региона к власти, численность населения и его социальное благополучие, темпы роста зарплат и строительства нового жилья, показатели образования, вовлечённости граждан в волонтёрскую деятельность, занятия спортом и творчеством, эффективность поддержки талантливых детей и другие.

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