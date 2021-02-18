Составлен рейтинг самых популярных россиян в Clubhouse

Голосовая соцсеть Clubhouse бурно стартовала по всему миру, в том числе и в России. С 10 по 16 февраля её аудитория выросла в 17 раз. Какие пользователи российского сегмента соцсети являются наиболее популярными, рассказал журнал Forbes.

В России наибольшей популярностью пользуется аккаунт блогера Ильи Варламова, у которого уже 123 000 подписчиков, притом что зарегистрировался он только 8 февраля. Следом за ним с большим отрывом идёт сооснователь Belong Agency Ксения Дукалис, у которой 74 700 подписчиков. На третьем месте расположился Олег Тиньков, у него 67 700 подписчиков.

Затем следуют Илья Красильников, глава "Яндекс.Лавки", у него 63 500 подписчиков, а пятое место отошло главреду Esquire Сергею Минаеву, который к этому времени набрал 54 300 фолловеров.

Уже нашлись люди, которые пытаются заработать на новой соцсети. Так, предприимчивый молодой человек предлагает в аренду смартфоны iPhone с установленным на них Clubhouse.

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