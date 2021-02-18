На Украине завели дело на замглавы Минобороны России
Его обвиняют в причастности к боевым действиям в Донбассе.
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Служба безопасности Украины завела уголовное дело на заместителя министра обороны РФ Андрея Картаполова. Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.
"СБУ предъявила обвинение заместителю министра обороны Российской Федерации — начальнику Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ генерал-полковнику Андрею Картаполову", — отметили там.
Уточняется, что речь идёт о статьях "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Ведение агрессивной войны", "Нарушение законов и обычаев войны".
СБУ полагает, что Картаполов якобы в начале 2015 года координировал действия неких российских сил в Донбассе, в том числе у города Дебальцева.
А в МИД Украины ранее потребовали покаяния от России за Донбасс. Стоит отметить, что такие обвинения Киева в адрес Москвы остаются голословными. При этом власти соседней страны, несколько лет назад сами подписавшие минские соглашения об урегулировании ситуации в Донбассе, теперь сами не хотят их выполнять.
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