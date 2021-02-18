Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На Украине завели дело на замглавы Минобороны России

Его обвиняют в причастности к боевым действиям в Донбассе.

18 февраля 2021, 16:01
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Служба безопасности Украины завела уголовное дело на заместителя министра обороны РФ Андрея Картаполова. Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

"СБУ предъявила обвинение заместителю министра обороны Российской Федерации — начальнику Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ генерал-полковнику Андрею Картаполову", — отметили там.

Уточняется, что речь идёт о статьях "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Ведение агрессивной войны", "Нарушение законов и обычаев войны".

СБУ заявила о задержании "российского шпиона" по прозвищу Джигурда

СБУ заявила о задержании "российского шпиона" по прозвищу Джигурда

СБУ полагает, что Картаполов якобы в начале 2015 года координировал действия неких российских сил в Донбассе, в том числе у города Дебальцева.

А в МИД Украины ранее потребовали покаяния от России за Донбасс. Стоит отметить, что такие обвинения Киева в адрес Москвы остаются голословными. При этом власти соседней страны, несколько лет назад сами подписавшие минские соглашения об урегулировании ситуации в Донбассе, теперь сами не хотят их выполнять.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1