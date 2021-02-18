На Украине завели дело на замглавы Минобороны России

СБУ полагает, что Картаполов якобы в начале 2015 года координировал действия неких российских сил в Донбассе, в том числе у города Дебальцева.

А в МИД Украины ранее потребовали покаяния от России за Донбасс. Стоит отметить, что такие обвинения Киева в адрес Москвы остаются голословными. При этом власти соседней страны, несколько лет назад сами подписавшие минские соглашения об урегулировании ситуации в Донбассе, теперь сами не хотят их выполнять.