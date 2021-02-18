Клиенты сообщают о сбое в приложении Сбера
Сейчас специалисты выясняют причины неполадок.
Фото © ТАСС/Алексей Зотов
Клиенты столкнулись со сбоем в работе приложения Сбера, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Так, 57% пожаловавшихся не могут перевести деньги, у 30% не получается войти в систему, 12% не могут совершить платёж. Проблемы фиксируются в крупных российских городах, в том числе Москве и Петербурге.
В колл-центре Сбера РИА "Новости" подтвердили, что некоторые клиенты могут испытывать трудности при входе в мобильное приложение и при некоторых операциях, специалисты выясняют причины сбоя.
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