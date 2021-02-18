В Сеть слили трейлер фильма по Mortal Kombat
Показы новой киноленты стартуют 16 апреля.
В Сети появился слитый трейлер фильма по Mortal Kombat. Фото © Life
В Интернете появился трейлер нового фильма по мотивам игровой вселенной файтинг-игр Mortal Kombat. Его успели удалить, но видео уже активно гуляет по Сети.
Кинокартина станет перезапуском фильма "Смертельная битва" 1995 года. Тогда его снимал Пол У.С. Андерсон. Сейчас в качестве режиссёра выступит Саймон Маккуойд. Лайф ранее публиковал первые кадры со съёмок.
По сюжету молодому бойцу смешанных единоборств Коул Янгу предстоит принять участие в древнем турнире вместе с сильнейшими чемпионами Земли, чтобы защитить планету от врагов из Внешнего мира в битве за судьбу Вселенной. Показ нового фильма состоится 16 апреля в кинотеатрах и на онлайн-платформах.
Ранее модель, сыгравшая Соню Блейд в Mortal Kombat, спустя 25 лет снова примерила костюм героини-бойца и поделилась эффектным кадром в своём инстаграме.
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