Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Сеть слили трейлер фильма по Mortal Kombat

Показы новой киноленты стартуют 16 апреля.

18 февраля 2021, 15:37
<p>В Сети появился слитый трейлер фильма по Mortal Kombat. Фото © Life </p>

В Сети появился слитый трейлер фильма по Mortal Kombat. Фото © Life

В Интернете появился трейлер нового фильма по мотивам игровой вселенной файтинг-игр Mortal Kombat. Его успели удалить, но видео уже активно гуляет по Сети.

Кинокартина станет перезапуском фильма "Смертельная битва" 1995 года. Тогда его снимал Пол У.С. Андерсон. Сейчас в качестве режиссёра выступит Саймон Маккуойд. Лайф ранее публиковал первые кадры со съёмок.

  • Кадр из слитого в Сеть трейлера. Фото © Соцсети
    Кадр из слитого в Сеть трейлера. Фото © Соцсети
  • Кадр из слитого в Сеть трейлера. Фото © Соцсети
    Кадр из слитого в Сеть трейлера. Фото © Соцсети
  • Кадр из слитого в Сеть трейлера. Фото © Соцсети
    Кадр из слитого в Сеть трейлера. Фото © Соцсети
  • Кадр из слитого в Сеть трейлера. Фото © Соцсети
    Кадр из слитого в Сеть трейлера. Фото © Соцсети
  • Кадр из слитого в Сеть трейлера. Фото © Соцсети
    Кадр из слитого в Сеть трейлера. Фото © Соцсети
  • Кадр из слитого в Сеть трейлера. Фото © Соцсети
    Кадр из слитого в Сеть трейлера. Фото © Соцсети

Кадр из слитого в Сеть трейлера. Фото © Соцсети

1 / 6

По сюжету молодому бойцу смешанных единоборств Коул Янгу предстоит принять участие в древнем турнире вместе с сильнейшими чемпионами Земли, чтобы защитить планету от врагов из Внешнего мира в битве за судьбу Вселенной. Показ нового фильма состоится 16 апреля в кинотеатрах и на онлайн-платформах.

Mortal Kombat попала в "Мировой зал славы видеоигр"

Mortal Kombat попала в "Мировой зал славы видеоигр"

Ранее модель, сыгравшая Соню Блейд в Mortal Kombat, спустя 25 лет снова примерила костюм героини-бойца и поделилась эффектным кадром в своём инстаграме.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1