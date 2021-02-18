"Ноль без палки": Толстой объяснил, почему у Тихановской и Навальной нет шансов стать политическими фигурами
Парламентарий уверяет, что пол тут ни при чём.
Толстой объяснил, почему у Тихановской и Навальной нет шансов стать политическими фигурами.
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Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой считает, что ни Светлана Тихановская, ни Юлия Навальная не могут называться политическими фигурами и их гендерная принадлежность тут ни при чём. Своим мнением по поводу будущего этих женщин в политике он поделился с ведущими шоу "Дайте сказать".
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"Тихановская — это грандиозный провал немного неадекватной домохозяйки, которая вылетела вдруг в Польшу, где её стали называть президентом. Это, конечно, любому может голову вскружить, если тебя всё время называют "госпожа президент". Это не политическая фигура. Это ноль. Надутый ноль без палки", — заявил Толстой.
По словам парламентария, обе указанные женщины изначально позиционируются как жёны своих мужей, а не как самостоятельные фигуры. Это не лучший вариант для политического старта.
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"Нельзя так, понимаете, с неба свалившись, куда-то там раз и кого-то за собой повести. Нужно, чтобы содержание было за человеком, чтобы люди понимали, за какого они голосуют политика. Неважно, женщина или мужчина, это вообще непринципиально", — рассуждает гость нового выпуска шоу "Дайте сказать".
Ранее Толстой объяснил Лайфу, как Россия отреагирует на требование ЕСПЧ освободить Навального. По словам политика, подобное решение нарушает суверенитет РФ и противоречит конституции.
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