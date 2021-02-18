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Категорий: 18

"Ноль без палки": Толстой объяснил, почему у Тихановской и Навальной нет шансов стать политическими фигурами

Парламентарий уверяет, что пол тут ни при чём.

18 февраля 2021, 15:31

Толстой объяснил, почему у Тихановской и Навальной нет шансов стать политическими фигурами.

Видео © LIFE

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой считает, что ни Светлана Тихановская, ни Юлия Навальная не могут называться политическими фигурами и их гендерная принадлежность тут ни при чём. Своим мнением по поводу будущего этих женщин в политике он поделился с ведущими шоу "Дайте сказать".

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"Тихановская — это грандиозный провал немного неадекватной домохозяйки, которая вылетела вдруг в Польшу, где её стали называть президентом. Это, конечно, любому может голову вскружить, если тебя всё время называют "госпожа президент". Это не политическая фигура. Это ноль. Надутый ноль без палки", заявил Толстой.

По словам парламентария, обе указанные женщины изначально позиционируются как жёны своих мужей, а не как самостоятельные фигуры. Это не лучший вариант для политического старта.

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"Нельзя так, понимаете, с неба свалившись, куда-то там раз и кого-то за собой повести. Нужно, чтобы содержание было за человеком, чтобы люди понимали, за какого они голосуют политика. Неважно, женщина или мужчина, это вообще непринципиально", — рассуждает гость нового выпуска шоу "Дайте сказать".

Ранее Толстой объяснил Лайфу, как Россия отреагирует на требование ЕСПЧ освободить Навального. По словам политика, подобное решение нарушает суверенитет РФ и противоречит конституции.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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