"Ноль без палки": Толстой объяснил, почему у Тихановской и Навальной нет шансов стать политическими фигурами

Парламентарий уверяет, что пол тут ни при чём.

Толстой объяснил, почему у Тихановской и Навальной нет шансов стать политическими фигурами. Видео © LIFE

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой считает, что ни Светлана Тихановская, ни Юлия Навальная не могут называться политическими фигурами и их гендерная принадлежность тут ни при чём. Своим мнением по поводу будущего этих женщин в политике он поделился с ведущими шоу "Дайте сказать".

"Тихановская — это грандиозный провал немного неадекватной домохозяйки, которая вылетела вдруг в Польшу, где её стали называть президентом. Это, конечно, любому может голову вскружить, если тебя всё время называют "госпожа президент". Это не политическая фигура. Это ноль. Надутый ноль без палки", — заявил Толстой.

По словам парламентария, обе указанные женщины изначально позиционируются как жёны своих мужей, а не как самостоятельные фигуры. Это не лучший вариант для политического старта.

"Нельзя так, понимаете, с неба свалившись, куда-то там раз и кого-то за собой повести. Нужно, чтобы содержание было за человеком, чтобы люди понимали, за какого они голосуют политика. Неважно, женщина или мужчина, это вообще непринципиально", — рассуждает гость нового выпуска шоу "Дайте сказать".