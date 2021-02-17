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Категорий: 18

"Полный провал и ничтожество": Толстой ответил на критику после его резких слов об акции с фонариками

Вице-спикер ГД назвал тех, кто призывает к санкциям против России, интернет-власовцами и коллаборационистами.

17 февраля 2021, 20:29

Толстой ответил на критику после его резких слов об акции с фонариками. Видео © LIFE

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в новом выпуске шоу Лайфа "Дайте сказать!" прокомментировал свои резкие слова об акции с фонариками, которую 14 февраля провели соратники Алексея Навального.

Ранее политик заявил, что такие действия подобны тому, как поступали диверсанты в блокадном Ленинграде, подсвечивая цели для немецкой авиации. Историк Лев Лурье ответил, что это не более чем вымысел и легенда, а главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов пригрозил Толстому судом за клевету против героических жителей Северной столицы.

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"Калька с перебежчиков в блокадном Ленинграде". Толстой резко высказался об акции с фонариками

"Я ни о чём не жалею, потому что это моя позиция. Я имею право на любые сравнения, несмотря на любые вопли Венедиктовых и им подобных", — подчеркнул Толстой.

Вице-спикер ГД добавил, что Лурье как раз пишет об этом в своей книге, и выразил готовность назвать страницы и цитаты.

Что же касается самой акции с фонариками, Толстой уверен, что это вовсе не безобидная вещь, а политическая технология привлечения молодёжи к ненасильственной борьбе против власти.

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"Эта акция дурацкая, на неё вышло по всей стране 300 человек. Я видел абсолютно унылые перформансы в московских дворах. Это полный провал и ничтожество. Те люди, которые выступают на стороне тех, кто требует ввести новые санкции против нашей страны, конечно, они интернет-власовцы. Они коллаборационисты", — заявил политик.

Толстой отметил, что с его позицией согласно большинство, а происходящее ненормально, вопрос даже не в количестве человек, посетивших акцию, а в самих технологиях, когда молодёжи предлагают красивые лозунги и вовлекают в политическую борьбу.

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Заместитель председателя Госдумы также прокомментировал появление компрометирующих заявлений о якобы наличии у него яхт и дворцов и о том, что его дочь учится в США. Он назвал всё это чушью собачьей и просто попыткой оппонентов его дискредитировать. Толстой подчеркнул, что все его данные открыты, а дочь учится в Москве.

Полная версия нового выпуска шоу Лайфа "Дайте сказать!" выйдет 18 февраля.

Ранее Пётр Толстой объяснил, как Россия отреагирует на требование ЕСПЧ освободить Навального.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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