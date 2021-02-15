Сбер выпустит полностью виртуальную карту: пора отказываться от пластика

Российский банк предлагает клиентам оформить полностью виртуальную карту без пластикового носителя. Её не нужно активировать, а функциональность та же, что и у классической карточки. Объясняем ещё раз, почему системы бесконтактных платежей лучше пластика, хотя один недостаток у них всё же есть.

Что происходит?

Сбербанк предложил пользователям отказаться от пластиковых карт и полностью перейти на бесконтактные платежи. Для реализации этого в приложении "Сбербанк Онлайн" появилась соответствующая функция.

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В приложении можно быстро выпустить банковскую карту без пластикового носителя. В процессе оформления нужно выбрать опцию "Давайте без пластика". Такую карту не нужно активировать — её можно использовать сразу же после выпуска.

Функциональность у карты такая же, как и у классической: платежи и переводы онлайн и офлайн, начисление баллов по программе лояльности "Спасибо", снятие наличных. Причём пластиковый носитель можно выпустить при необходимости. Расплачиваться виртуальной картой офлайн можно с любого гаджета с NFC при помощи системы бесконтактных платежей (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и подобных).

Как бесконтактные платежи захватывают мир?

По данным МТС-банка, в октябре – ноябре его пользователи бесконтактно расплачивались в 4,2 раза чаще, чем "пластиком". А согласно информации сервиса "Яндекс.Деньги", число бесконтактных платежей смартфонами за 2020 год выросло на треть.

Россия — страна, где эти сервисы особенно сильно развиты. Она занимает второе место в мире по числу пользователей бесконтактной платёжной функции Apple Pay после США. Такие данные приводят "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к компаниям-партнёрам Visa и Mastercard. Карта ушла на второй план. Удобнее применять смартфон, который постоянно в руке и не теряется среди других карт.

Насколько смартфон с бесконтактной системой оплаты лучше "пластика"?

Он превосходит "пластик" почти во всём. Сумма транзакции без ПИН-кода не ограничивается, любой перевод проходит при подтверждении по сканеру отпечатка пальца или лица. По карте же максимальная сумма для платежа без ПИН-кода — 3000 рублей. Перевыпускать карту не нужно, пластик же в случае потери восстанавливается в банке в течение 3–7 рабочих дней. CVV-код нельзя называть никому, а на карте он написан. Злоумышленник легко спишет все деньги со счёта, если он не заблокирован.

Главная проблема возникает при потере смартфона с сим-картой. С её помощью злоумышленник может войти в аккаунт и списать все деньги. При потере "пластика" действие максимально простое — заблокировать карту двумя кликами в мобильном банке. Если потерян смартфон, нужно заблокировать его, сим-карту, счета и мобильный банк.

Бесконтактные платежи выходят на новый уровень, полностью виртуальные карты ускорят развитие

В 2020 и 2021 годах системы бесконтактных платежей стали частью экосистем корпораций. И пользователям выгодно их применять, потому что они увеличивают скидку по программам лояльности.

С Mir Pay в некоторых случаях можно ездить в московском метро за два рубля. Если пассажир расплачивается картой "Мир" с помощью платёжной системы Mir Pay, стоимость поездки составляет 22 рубля, если нет — 42. Причём эта скидка суммируется с другими. С 5:30 до 7:15 и с 8:45 до 9:15 на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях проезд стоит 22 рубля вместо 44 рублей. Так, стоимость поездки, оплаченной на турникетах станций этих линий, составит всего два рубля.

SberPay интересна клиентам сервисов Сбера. Стабильных предложений нет, но они появляются перед распродажами. В конце года у пользователей была возможность вернуть до 100% бонусами от оплаченной суммы с помощью программы лояльности "Спасибо", если пользоваться Sber Pay.

Бесконтактные платежи безопасны?

Абсолютно. Как пример, Apple Pay. Банковская карта синхронизируется с iTunes, после этого пользователь может оплачивать покупки смартфоном через NFC-терминал и в Интернете. В Купертино не получают данных о вашем "пластике" и не имеют контроля над платежами. Компания лишь предоставляет инструмент, с помощью которого можно совершать покупки. Информация о переводе вами денег через терминал доступна исключительно банку.

Apple сохраняет информацию о карте на сервере и в iCloud в зашифрованном виде. Даже если вы добавляете карту путём сканирования, данные шифруются. Соответственно, эти данные не утекут в Сеть даже в случае взлома сервера или облака.

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